Fatih Terim Ceza Alınca Galatasaray Durdurulamıyor
Galatasaray, Fatih Terim'in bugüne kadar aldığı 17 maçlık cezalarda 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti, beklenenden çok daha iyi performans sergiledi.
Galatasaray ligde şampiyonluk yarışını sürdürürken başı cezalardan kurtulamıyor. Özellikle Teknik Direktör Fatih Terim'in aldığı ağır ceza camiada şok etkisine neden oldu.
Ancak buna rağmen istatistikler Fatih Terim'e verilen cezaların Galatasaray'ı bu zamana kadar hiç etkilemediğini gösteriyor.
TAKIMA OLUMSUZ YANSIMADI
Fatih Terim G.Saray'da 1996'dan bu yana teknik direktör olarak 4 dönem görev yaptı. Bu süreç içinde tecrübeli teknik adam aldığı ceza nedeniyle 17 maçta tribüne çıktı. Ancak bu takıma olumsuz yansımadı.
SAHADA İYİ SONUÇLAR ALINDI
Galatasaray Terim'in tribüne çıktığı 17 karşılaşmada 11 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi aldı. Başarılı hocanın aldığı cezalar takım içinde motivasyon yaratırken saha içi sonuçları beklenenden çok daha iyi oldu.
2012-13'TE 12 MAÇ CEZA ALDI
G.Saray Fatih Terim döneminde en ağır cezayı 2012-2013 sezonunda aldı. Terim, Orduspor ile oynanan maç sonrası 3, Mersin sonrası 9 maç tribüne çıkma cezası aldı. Terim 12 maç cezanın 9'unu o sezon çekti.
(Takvim)
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Şunun suratında meymenet yok. Cebinde üç kuruş parası olmayan, ağzı kokan tipler, gelmişler burada lüks hayat süren, üç kuruş etmeyecek tipleri savunuyorlar ya, bende buna tutuluyorum iyimi.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Fatih hocam ,kasılmaktan felç geçireceksiniz..Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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bence terimi bir yil men cezası iyi di çünki yarın yine başlar sağa sola saldirmaya 30 yıldır eyni veya kebap çıye teslim edilsinCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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terim yoksa hakemler var biz bu aynı filmi geçmişte gsyın terimle şampiyon olduğu bir yılda da görmüştük her şey dalavere lig izlensin diye sansasyon çok futbol yok gs bu yıl da banko şampiyonCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Diren Galatasaray seni kimse tutamaz.Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır