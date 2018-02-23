Fatih Terim: Cengiz Ünder İçin Bu Sadece Başlangıç

Fatih Terim, milli takımdan eski öğrencileri Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu hakkında İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Terim, bu hafta oynanacak Roma - Milan maçında sahaya çıkması beklenen iki futbolcuyu övdü.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İtalya'da forma giyen milli futbolcuların performansını Corriere Dello Sport Gazetesi'ne değerlendirdi.

Cengiz Ünder ile Hakan Çalhanoğlu'nu karşı karşıya getirecek Roma - Milan maçı öncesi konuşan Terim, milli takımdan iki eski öğrencisine övgülerde bulundu.

"CENGİZ'İN ÇOK ÖNEMLİ NOKTALARA GELECEĞİNE İNANIYORUM"

Terim, son haftalarda gösterdiği çıkışla İtalya'da dikkatleri üzerine çeken Cengiz Ünder için; "Ülkemizde önemli maçlarda oynayan, kendisini gösteren ve umut vadeden bir oyuncuydu. Cengiz için bu sadece bir başlangıç, henüz tüm kalitesini göstermedi. Ayrıca büyük bir oyuncu olmak için doğru bir zihinsel yapıya sahip. Kendine has bir stili ve önemli teknik özellikleri var. Çok önemli

noktalara geleceğine inanıyorum" yorumunu yaptı.

"HAKAN, YAŞINA GÖRE ÇOK OLGUN BİRİ"

Hakan Çalhanoğlu hakkında da konuşan Fatih Terim, "Yaşına rağmen çok olgun biri. Tam bir profesyonel ve bir takım oyuncusu. Çok tehlikeli bir ofansif orta saha elemanı" ifadelerini kullandı.

Cengiz ile Hakan'ın rakip olarak karşılaşacağı Roma - Milan maçını da değerlendiren Fatih Terim, "İyi olan kazansın. İki oyuncu da milli takımda öğrencimdi. İkisi de çok iyi oyuncular. Tek temennim ikisinin de kariyerlerinde büyük başarılar elde etmesi" dedi.