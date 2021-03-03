Fatih Terim: "Canımızın yandığını da bundan sonra anlatacağız"
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Fatih Terim: "Canımızın yandığını da bundan sonra anlatacağız"

03.03.2021 22:43 | Son Güncelleme: 03.03.2021 22:50

MKE Ankaragücü-Galatasaray maçının ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in açıklamalarıANKARA - Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Galatasaray'ı 2-1 yendi.

MKE Ankaragücü-Galatasaray maçının ardından

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in açıklamaları

ANKARA - Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Galatasaray'ı 2-1 yendi. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu. (2)

Fatih Terim: 'Canımızın yandığını da bundan sonra anlatacağız'
Fatih Terim: 'Canımızın yandığını da bundan sonra anlatacağız'
Fatih Terim: 'Canımızın yandığını da bundan sonra anlatacağız'
Fatih Terim: 'Canımızın yandığını da bundan sonra anlatacağız'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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