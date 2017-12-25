Fatih Terim Bucaspor Maçı Öncesi 6 Futbolcuya İzin Verdi
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında sahasında Bucaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Muslera, Mariano, Maicon, Gomis, Ndiaye ve Fernando izinli olduğu için bu maçta forma giymeyecek.
Süper Ligin 17. haftasında sahasında Göztepe'yi 3-1 yenerek devreye lider Başakşehir'in ardından 35 puanla ikinci sırada giren Galatasaray'da gözler kupaya çevrildi.
ÖZEL İZİN ALARAK YENİ YIL İÇİN ÜLKELERİNE GİTTİLER
Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda yarın İzmir temsilcisi Bucaspor ile saat 20.30'da Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi Muslera, Mariano, Maicon, Gomis, Ndiaye ve Fernando özel izin alarak yeni yıl için ülkelerine gitti.
Bu isimlerin Antalya'da yapılacak kampta takıma katılacakları bildirildi.
YORUMLAR (2)
-
ÜÜÜÜÜÜÜÜRRRRRRRÜÜÜÜÜÜÜÜCevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır
-
oyuncuların daha iyi motive olmasını sağlayan bir hareket tebrikler :)Cevap Yaz 11 6 Yayından Kaldır