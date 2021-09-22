Fatih Terim: 'Böyle bir sonuç beklemedim' - Haberler
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Fatih Terim: "Böyle bir sonuç beklemedim"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Fatih Terim:

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor mağlubiyetinin ardından, "Bu maçtan çıkaracağımız şeyler şudur; bazı oyuncuların bizim için önemi, bazı oyuncularımızın da yavaş yavaş formayı başka arkadaşlara devretme zamanının geldiği görülüyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor mağlubiyetinin ardından, "Bu maçtan çıkaracağımız şeyler şudur; bazı oyuncuların bizim için önemi, bazı oyuncularımızın da yavaş yavaş formayı başka arkadaşlara devretme zamanının geldiği görülüyor. Böyle bir sonuç beklemedim" dedi.

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Kayserispor'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Terim, enteresan bir maç oynadıklarını ifade ederek, "Oyun başlar başlamaz bir tehlike yaşadık, gole kadar başka bir tehlike yaşadığımızı sanmıyorum. Ama yaptığımız bir faul, yine ortada pozisyon yokken yediğimiz bir gol var. 19 şut atıp, 8-10 pozisyona girip atamazsanız skor olarak geriye düşersiniz. Bazı oyuncularımızın takım için çok önemli olduğunun ortaya çıktığı bir maç" diye konuştu.

"BU KADAR PUAN KAYBINI BEKLEMİYORDUM"

Taraftarın ümitsizliğe kapılmamasını isteyen tecrübeli teknik adam, "Kayserispor çok iyi oynadı, hak etti, tebrik ederim. Ama oyunun hangi bölümünde golü bulsak skorun çok değişik olacağını hepimiz biliyoruz. Maalesef başaramadık. Bize buradan kalan birkaç şey var. Sezonun daha başındayız. Kaybedeceklerimizi şimdi kaybedelim. Çok dar zamanda gerilerden çok geldik. Hiçbir Galatasaraylı'nın ümitsizliğe kapılmasını istemem, bunun için bir sebep yok. Hep beraber üzülüyoruz, ben de üzülüyorum. Ama ne benim ne Galatasaraylılar'ın anlayışında pes etmek yok. Bu kadar puan kaybını açıkçası beklemiyordum" ifadelerini kullandı.

"BAZI OYUNCULARIMIZIN FORMAYI BAŞKA ARKADAŞLARA DEVRETME ZAMANI GELDİ"

Puan kayıplarını telafi etmek için çalışacaklarını kaydeden Terim açıklamalarını şöyle sürdürdü;

"Bu maçtan çıkaracağımız şeyler şudur; bazı oyuncuların bizim için önemi, bazı oyuncularımızın da yavaş yavaş formayı başka arkadaşlara devretme zamanının geldiği görülüyor. Böyle bir sonuç beklemedim. Birçok pozisyona giriyoruz, birçok şut atıyoruz. Bunlar önemli şeyler. Bunların altından kalkacağız, bunları telafi ederiz. Galatasaraylılar pes etmez. Telafi etmeye, ayağa kalkmaya, mücadelemizi sonuna kadar sürdürerek daha iyi noktalara geleceğiz inşallah."

(Turan Bulut - Eren Kan/İHA)

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