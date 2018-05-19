Fatih Terim: Beni Yollamasalardı Dünya Kupasına Giderdik
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, TFF'nin görevine son vermesiyle alakalı, "Eğer beni göndermeselerdi belki Dünya Kupasına da gitmiştik" dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek 21. şampiyonluğu elde ettikleri maçın ardından Kebapçı kavgasının ardından ayrılık kararı veren TFF'ye göndermede bulundu.
"BELKİ DÜNYA KUPASINA DA GİTMİŞTİK"
Terim, Milli Takımdan gönderilmeseydi Dünya Kupası'na gideceklerini iddia ederken, "Eğer bazılarının önderliğinde, bizi gönderme operasyonu olmasaydı, belki Dünya Kupası'na da gitmiştik" ifadelerini kullandı.
Terim öte yandan, yabancı sınırının serbest bırakılmasında payı olduğunu vurgularken, "Yabancı kuralı dünyada serbest. Bugün ligin kaliteli geçmesinde yerli-yabancı ayrımı olmamasının önemli rolü var. İyi oynayan hiçbir yerli oyuncuyu kimse oynatmamazlık etmez. Kuralı iyi öğrenelim. Kural yabancı kuralı değil, Türk'ü koruma kuralı. 14 Türk mecburi" dedi.
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gene gaza geldi real gelsinde indirsin seni .parator hakeme baskı bilmem kime baskı bedava penaltılar ohh ne ala .agzını burnunu kıracak alaçatıya gelme sakın terimCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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boşa rüzgar yapma fato milli takımla ne başarın var allah içinCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Yediğin dayak aklını sulandirmiş....haahaaaCevap Yaz 6 6 Yayından Kaldır
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al işte gel de isyan etme bu lafına. ulan en kral imtiyazlarla maaşlarla tazminatlarla kovulduğunda zaten treni sayende kaçırmıştık. insan az utanır bunu söylemez. hakemlerle rakiplerin aptallıklarıyla ve son hafta yine hakem yardımıyla zar zor şampiyon oldunuz. fenerden 11 puan öndeydin geldiğinde göztepe o golü atsa şimdi saklanacak delik arıyordunCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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yok uzaya cıkardıkCevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır