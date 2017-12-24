Fatih Terim: "Ben Olduğum Sürece Galatasaray Böyle Oynayamaz"





Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 17. haftasında sahalarında 3-1 kazandıkları Göztepe maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.



Fatih Terim'in maç sonu ilk açıklamaları şöyle:



"Ali Sami Yen'de beni çok güzel karşıladılar. Seyirciler ve oyuncularım beni çok güzel karşıladılar. İyi ve sıcak bir karşılamaydı. Bu oyuncuların zaferi ve özverisi. Benim iki günde yapacak çok bir şeyim yok, ufak tefek dokunuşlar sadece. Son 7 maçta 4 kez mağlup olmuş bir takımdan bahsediyoruz, bunun adı da Galatasaray. Bir endişe, moral bozukluğu, güven eksikliği, bunların hepsi söz konusu. Galatasaray pek alışık değil buna. 1 sezonda kaybettiği maçı kısa sürede kaybettiği için hayata tesir ediyor."



"Tamer Hoca'yı çok eski tanırım, çok iyi ve diri bir takım yapmış, tebrik ediyorum kendisini. Duran topların en iyisiyle en kötüsü olarak oynadık ve görüyor musunuz duran toptan biz gol attık. 2. yarıda gelebilecek, bundan sonra olması muhtemel Galatasaray'dan bası pasajlar gösterdiğimizi söyleyebilirim. Galatasaray takımı rakibi geride bekleyip zaman zaman karşılar ama Galatasaray topu kontrol etmelidir, mümkün mertebede kalesinden uzakta oynamalıdır."



"Galatasaray böyle oynayamaz"



"Ona geldi, onlar oynasın. Galatasaray'a geldi, Galatasaray oynasın, bu Galatasaray'ın tarzı olamaz. Hele ben olduğum sürece hiç olamaz. Galatasaray böyle oynayamaz. Rakip sahada az topla oynayan takımdık, bugün ileride oynadık. Bazı eksiklerimizi tamamlamamız lazım, Martin'in oynamadığı yer yok, sağ, sol, bir daha sağ. Oyunu ileride oynamaya çalışan, sahayı tamamen kullanan, oyunun gidişatına göre hareket eden bir takım olacağız. Üçlü orta sahayla başladık ama Belhanda olmadı, onu biraz ileri sürdük ikinci yarı, verdiğim görev topu tutması ve ileri taşımasıydı, iyi yaptı onu."



"Bugün Sabri'ye de çok sevindim. Galatasaray kendi değerlerine sahip çıkan bir takım olmuştur. Bugün güzel bir maç oldu, Göztepe de açık ve hücum oynayan bir takım. Göztepe 5'i penaltıdan 15 duran top golü atmış, bugün bu kısmı iyi başardık. Koşu masefeleri ve pas oranı bizde yükselmiştir, bunu daha yükseğe taşıyacağız. Galatasaray dediğiniz zaman şampiyonluğa oynayan takımın oyuna ağırlığını koyması lazım. Bazen sahanızda beklersiniz ama bu her zaman olmaz. Galatasaray ileride oynamalıdır."



"Bugün takım bir mesaj verdi 'Biz bunu oynayabiliriz' diye. Bir-iki eksiğimiz var, zaten benden önce de harekete geçmişler. Ama bu kulübü de sıkıntıya sokmayacaktır. Kupa maçını da bitirelim, Antalya'da hem oyun hem fizik hem mental hem bir takım olarak bunu hepimiz oynayacağız. Giren-çıkanda surat veya kapris değil, burada herkes takım olarak görev yapacak. Zamanımız az, işimiz çok. Bazılarını göndereceğiz, bazılarını geri alacağız. Kendi malımızı genç takıma koyacağımıza oynatıp parlatacağız, yedekte. tutmayacağız. Kendi malınızı kötüleyemezsiniz.Bugün Hakan Balta olsa sol bek oynayacaktı. Onu bugün burada gördüğüm için mutluyum, 12 yıl bu takıma hizmet etmiş bir isim. Keza de Jong da öyle, aramızda olacak, kendi malınızı kötüleyerek olmaz."



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