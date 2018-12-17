Fatih Terim, Başakşehir Maçında Rakip Başkandan Futbolcu İstedi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ karşılaşma sırasında futbolcu pazarlığı yaptı.

Başakşehir maçını locada izleyen Fatih Terim ile Başkan Göksel Gümüşdağ sohbet etti. Tecrübeli hocanın görüşme sırasında Medipol Başakşehir'de forma giyemeyen futbolcuları istediği, Başkan Gümüşdağ'ın ise "Devre arasını bekleyelim." cevabını verdiği ifade edildi.