Fatih Terim, Başakşehir Maçında Rakip Başkandan Futbolcu İstedi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile yaptığı görüşmede birkaç futbolcunun durumunu sordu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ karşılaşma sırasında futbolcu pazarlığı yaptı.
Başakşehir maçını locada izleyen Fatih Terim ile Başkan Göksel Gümüşdağ sohbet etti. Tecrübeli hocanın görüşme sırasında Medipol Başakşehir'de forma giyemeyen futbolcuları istediği, Başkan Gümüşdağ'ın ise "Devre arasını bekleyelim." cevabını verdiği ifade edildi.
YORUMLAR (7)
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Bu davranış hiç etik değil. Nerede tarafsız medya acaba?Aynısını başka takım yapsa yerin dibine sokarlar ama söz konusu gs olunca 3 maymun oluyor medya. Bu arada yazıklar olsun terime.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ardayı mı alacak acabaaCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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6sarayCevap Yaz 6 9 Yayından Kaldır
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Mustafa Cengiz ne iş yapar vasıfsız.Cevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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yine ağladınmı la terim. bu hafta bari ağlama her hafta salya sümük ağlıyorsun bu hafta VAR sayesinde beleş puan aldın bu hafta bari sus :)))Cevap Yaz 13 17 Yayından Kaldır