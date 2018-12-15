Fatih Terim, Başakşehir Karşılaşmasını Locadan Takip Etti

Cezalı olduğu için takımın başında yer alamayan Fatih Terim, Başakşehir karşılaşmasını locadan takip etti.

Fatih Terim, Başakşehir Karşılaşmasını Locadan Takip Etti

Spor Toto Süper Ligin 16. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir'e konuk oluyor. Mücadeleyi Ümit Öztürk yönetiyor.

Galatasaray'da cezalı olan teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmayı locada takip etti. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun, Süper Ligin 11. haftasında Fenerbahçe ile oynanan derbinin ardından toplamda 10 maç men cezası verdiği tecrübeli teknik adam, müsabakayı locadan izledi. Bu arada Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, locada ziyarette bulunduğu Terim ile bir süre sohbet etti.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (1)
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.