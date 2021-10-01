Fatih Terim: Avrupa'da lider olmak güzel

"Topsuz oyundaki disiplin bizim artımız"

"Boey hafta sonu oynayacak gibi görünmüyor"

"Taraftarımızdan tahriklere kapılmamasını rica ettim"

"Hakem orada karşı stoper gibi baraj yaptı"

Berkan Kutlu: Görevimi en iyi şekilde yapmaya çalıştım

SERHAN TÜRK/ MARSİLYA-FRANSA,- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Bu platformda iyi mücadele ediyoruz. Özellikle Lazio karşısında son ayların, son yılların en iyi oyunlarından birisini oynadık. Bugün de olağanüstü mücadele etti oyuncularım" dedi.

Kendisine verilen görevi en iyi şekilde yapmaya çalıştığını söyleyen Berkan Kutlu, "Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok konuştuk, alanları kapattık. Biraz daha az top kaybıyla daha iyi şeyler yapabilirdik. Orada bir görevim vardı. Ben de görevimi en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Lazio maçını kazandığımızda mutluyduk. Burada da kaybetmediğimiz için mutluyuz. Böyle bir atmosferde oynadığım ilk maç, ilk tecrübem. Atmosferden etkilenmemeye çalıştım. Oyun durdu. Durduğunda da biz üstün taraftık. Bu tecrübelerle daha da ileri gideceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.