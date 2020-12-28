Fatih Terim, Adana Demirspor'un teknik heyet ve futbolcularıyla bir araya geldi
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Fatih Terim, Adana Demirspor'un teknik heyet ve futbolcularıyla bir araya geldi

28.12.2020 15:01 | Son Güncelleme: 28.12.2020 15:05
Fatih Terim, Adana Demirspor'un teknik heyet ve futbolcularıyla bir araya geldi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İstanbulspor maçının hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'un teknik heyet ve futbolcularıyla bir araya geldi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İstanbulspor maçının hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'un teknik heyet ve futbolcularıyla bir araya geldi.

Adana Demirspor Kulübünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, teknik heyet ve oyuncularımıza başarı dileğinde bulundu." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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