HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Fatih Terim: Aceleci değil, temkinli olmalıyız

"Belki o anların isyanıyla sesimi yükseltmiş olabilirim""O anın öyle ifade edilmesi gerekiyordu benim tarafımdan""Antrenmanları durdurmasaydık, vaka sayımız artabilirdi""Testimin pozitifliğine inanmayanlar oldu""Görüş ayrılığı olabilir ama insan sağlığı üzerinden polemik yaratılmaz""Bugün adama...

Fatih Terim: Aceleci değil, temkinli olmalıyız
14.05.2020 20:41 | Son Güncelleme: 14.05.2020 20:41

"Belki o anların isyanıyla sesimi yükseltmiş olabilirim"

"O anın öyle ifade edilmesi gerekiyordu benim tarafımdan"

"Antrenmanları durdurmasaydık, vaka sayımız artabilirdi""Testimin pozitifliğine inanmayanlar oldu""Görüş ayrılığı olabilir ama insan sağlığı üzerinden polemik yaratılmaz""Bugün adama bir test yapıyorsun, ertesi gün testin bir anlamı kalmıyor ki""Oyuncularıma Türkiye'de kalmalarını söyledim""İlk günden o kadar çok inandım ki ülkeme""Bir anayasamızın olması gerekiyor, gelin hep birlikte hazırlayalım"

- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim liglerin başlatılması konusunda, "Aceleci değil, temkinli olmak zorundayız" dedi.Sarı kırmızılı kulübün teknik direktörü Fatih Terim, takımının antrenmanı sonrasında kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.Koronavirüse yakalanan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini dile getiren Terim, şu ifadeleri kullandı: "Şu ana kadar koronavirüse yakalanan ve şifa olan olmayan herkese geçmiş olsun. Bu işle ilgili o sürede, Beşiktaş maçından sonra bir konuşma yaptım ama o sürede sakatı, cezalısı olmayan, son 10 maçını da kaybetmemiş bir takım olarak ilk kelamı biz ettik. 2 beraberliğimiz vardı, 8 galibiyet vardı, ikinci yarının en başarılı takımıydık. Belirsizlik ortamlarında çıkıp konuşmak kolay değildir. Söylemlerimle rahatsız etmekten de çekinmedim. Belki o anların isyanıyla sesimi yükseltmiş olabilirim ama sadece kendi evlatlarımın değil, futbol camiasının içindeki herkesin canından öte bir şey yoktu. Kimse kusura bakmasın ama o anın öyle ifade edilmesi gerekiyordu benim tarafımdan. Önceliğe insan hayatını ve sağlığını koyduk. O günlerde vaka sayısı çok azdı. Sayı, şu anki gibi binlerle ifade edilmiyordu. Şimdi dile kolay 4 bin canımız gitti. Birimizin annesi, diğerinin babası, kiminin ağabeyi veya ablası. O kadar hızla yayılan bir meret ki bu, kimseye acımıyor maalesef.""ANTRENMANLARI DURDURMASAYDIK, VAKA SAYIMIZ ARTABİLİRDİ"Liglerin ertelendiği haftaya değinen deneyimli teknik adam, şöyle konuştu: "Liglerin ertelenmesi yönünde karar alınan haftaya bakarsak, pazar seyircisiz maç oynadık. Lig devam ediyor denildi. Çarşamba günü lig devam ediyor diye yeniden söylendi. Rize maçının hakemleri de çarşamba günü atandı. Ertesi gün, lig erteleme kararı çıktı. O hafta riske girip antrenmanları durdurmasaydık ve perşembe günü herkesi testten geçirene kadar beklemeseydik, belki de bugün başka şeyleri konuşacaktık. Bu antrenmanları yapıp test yaptırmasaydık vaka sayımız artabilirdi. Hatta benim için bu konuda çok geç kalınmış olma ihtimali bile konuşulabilirdi. Testimin pozitifliğine inanmayanlar oldu. Virüsün futbolun dışı kaynaklı alındığı bile söylendi. Bu ülkede fikir, görüş ayrılığı olabilir ama insan hayatı ve sağlığı üzerinden polemik yaratılmaz, yaratılmamalıdır. Hala çok büyük bir belirsizlik var. Herkes uğraşıyor. TFF Sağlık Kurulu, öneri protokolü arasında bırakılıyoruz. Testi bir defa semptom olmadan yaptıramıyorsunuz. Özel izin alıp yaptırdınız, test de negatif çıktı. Adam akşam evine gidiyor, markete gidiyor. Ertesi gün testin bir anlamı kalmıyor ki. Antrenmanlar başladığından bu yana çok sayıda yapılan testi negatif çıkan bir takımın teknik direktörü olarak söylüyorum. Bugün de test yaptırdık. Testlerin sonuçlarını da daha bilmiyoruz. Bu testlerden herkesin negatif çıktığı bir ortamda konuşuyorum bunu.""OYUNCULARIMA TÜRKİYE'DE KALMALARINI SÖYLEDİM"Sarı kırmızılı oyuncuların kendisinden ülkelerine dönmek için izin istediğini ancak kendisinin buna izin vermediğini ifade eden Terim, "Dünya sağlık sistemi, kendini kanıtlamış en iyi ülkeler aralarında olduğumuzu söyledi. İlk günden o kadar çok inandım ki ülkeme, yaşadım da. Oyuncularımın çoğuna çok istemelerine rağmen ülkelerine gitmesine izin vermedim. Ben bunun hiç güvenli olmadığını ve en güvenli ülkenin Türkiye olduğunu söyledim. Ülkemizin buna iyi şartlarda cevap verdiğini ve gitmemelerini söyledim. Onlar da beni kırmadılar. Şu an ne kadar haklı olduğumuz ortada. Bu ülkeye ve sağlık sistemine güvenin, size ve ailenize bir şey olmasına izin vermeyiz" açıklamasını yaptı."BİR ANAYASAMIZIN OLMASI GEREKİYOR, GELİN HEP BİRLİKTE HAZIRLAYALIM"

Çok ciddi tedbirler alınmadan maçların başlamaması gerektiğini savunan Fatih Terim, "Kolay bir süreçten geçmiyoruz. Hiç kolay bir süreç değil. Karar vermek hiç kolay değil, sorumluluk almak hiç kolay değil. Bu kadar büyük bir organizasyonu yönetmek hiç kolay değil. Ekonomik, idari, psikolojik ve hatta sosyal hasarın bedelini de ödemek kolay değil, bunu da kabul ediyorum. Kulüplerin ekonomik batağını, yayıncı kuruluşun beklentilerini, süre sınırlaması koyan UEFA'nın beklentilerini, kulüplere bağlı endüstrilerin kaybını, en önemlisi yayıncı kuruluşun durumunu... Hepsini düşünüyorum. Ama insan hayatının mevzubahis olduğu durumda diyorum ki ben, aceleci değil, temkinli olmak zorundayız. Süper Lig ve diğer liglerden birçok meslektaşım arıyor, ne yaparız, ne ederiz diye konuşuyoruz. Kimse oynansın veya oynanmasın diye kesin bir şey diyemiyor. Oynanmaması belki de en son istek. Ancak oynayacaksak, doğru zamanda, maksimum tedbirlerle, doğru planlanmış, ilgili devlet ve yerel makamlarla koordineli, herkesin aynı standartlarda olduğu ve kulüplerin denetlendiği bir anayasamızın olması gerekiyor. Hep birlikte hazırlayalım. Başta futbol camiası olması üzerine bu virüse yakalanmış herkese acil şifalar diliyorum" diyerek sözlerini noktaladı.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Fenerbahçe, Acun'un 'sol bekin kralı' dediği Kwadwo Asamoah'ı transfer ediyor Spor
Fenerbahçe, Acun'un "sol bekin kralı" dediği Kwadwo Asamoah'ı transfer ediyor
Milli futbolcu Semih Kaya Galatasaray'a mesaj gönderdi: Boş sözleşmeyi imzalarım Spor
Milli futbolcu Semih Kaya Galatasaray'a mesaj gönderdi: Boş sözleşmeyi imzalarım
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu: Fenerbahçe'nin teklifiyle ilgilenmiyorum Spor
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu: Fenerbahçe'nin teklifiyle ilgilenmiyorum
Koronavürüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Çebi: Bu ortamda futbol oynanamaz Spor
Koronavürüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Çebi: Bu ortamda futbol oynanamaz
Yıldız futbolcu ve sevgilisine kaset şantajı! Polise başvurdular Spor
Yıldız futbolcu ve sevgilisine kaset şantajı! Polise başvurdular
Fenerbahçe, Atalanta'da oynayan Jose Luis Palomino ile ilgileniyor Spor
Fenerbahçe, Atalanta'da oynayan Jose Luis Palomino ile ilgileniyor
Fatih Terim liglerin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu: Aceleci değil temkinli olmalıyız
Fatih Terim liglerin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu: Aceleci değil temkinli olmalıyız
Tanju Çolak'tan Arda Turan'a çok konuşulacak öneri: Galatasaray'a yardımcı antrenör ol
Tanju Çolak'tan Arda Turan'a çok konuşulacak öneri: Galatasaray'a yardımcı antrenör ol
Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı
Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı
Survivor'da Nisa ile yakınlaşan Sercan'ın sevgilisi olduğu ortaya çıktı! Dedikodular sonrası yıldız futbolcu terk edildi
Survivor'da Nisa ile yakınlaşan Sercan'ın sevgilisi olduğu ortaya çıktı! Dedikodular sonrası yıldız futbolcu...
Altınordu'nun genç yıldızı Ravil Tavgir ile Avrupa'nın dev kulüpleri ilgileniyor
Altınordu'nun genç yıldızı Ravil Tavgir ile Avrupa'nın dev kulüpleri ilgileniyor
Rafal Gikiewicz, Beşiktaş taraftarının ilgisine şaşırdı: Beni sosyal medyada kuşattılar
Rafal Gikiewicz, Beşiktaş taraftarının ilgisine şaşırdı: Beni sosyal medyada kuşattılar
Galatasaray'dan ayrılan Hasan Şaş, sosyal medyadan duygusal bir mesaj yayınladı
Galatasaray'dan ayrılan Hasan Şaş, sosyal medyadan duygusal bir mesaj yayınladı
Alman kaleci Loris Karius, saç ektirdikten sonra Türkiye'den ayrıldı
Alman kaleci Loris Karius, saç ektirdikten sonra Türkiye'den ayrıldı
Koronavirüs nedeniyle değiştirilen 5 oyuncu değişikliği kuralı ilk kez Almanya Bundesliga uygulayacak
Koronavirüs nedeniyle değiştirilen 5 oyuncu değişikliği kuralı ilk kez Almanya Bundesliga uygulayacak
Josef de Souza Al Ahli ile sözleşmesini feshederse, Trabzonspor transfer için harekete geçecek
Josef de Souza Al Ahli ile sözleşmesini feshederse, Trabzonspor transfer için harekete geçecek
Rıdvan Dilmen'den maçların oynanmasını isteyenlere sert tepki: Tiyatro izliyoruz
Rıdvan Dilmen'den maçların oynanmasını isteyenlere sert tepki: Tiyatro izliyoruz
Arsenal'in eski futbolcusu Nicklas Bendtner kumarda 50 milyon TL kaybetti
Arsenal'in eski futbolcusu Nicklas Bendtner kumarda 50 milyon TL kaybetti
11 kişide koronavirüse rastlanan Erzurumspor'da futbolcular TFF'ye sitem etti
11 kişide koronavirüse rastlanan Erzurumspor'da futbolcular TFF'ye sitem etti
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den ameliyat sonrası ilk açıklama: Kulüple ilgili çalışmalara devam edeceğim
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den ameliyat sonrası ilk açıklama: Kulüple ilgili çalışmalara devam edeceğim
Brezilyalı eski futbolcu Lincoln: Galatasaray'ın müthiş bir taraftarı vardı
Brezilyalı eski futbolcu Lincoln: Galatasaray'ın müthiş bir taraftarı vardı
Rakibinin kulağını ısıran Tyson yıllar sonra itiraf etti: 3 milyon dolarlık cezadan fazlasını kazandım
Rakibinin kulağını ısıran Tyson yıllar sonra itiraf etti: 3 milyon dolarlık cezadan fazlasını kazandım
Kasımpaşa'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Kasımpaşa'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Khabib Nurmagomedov'un babası koronavirüse yakalandı
Khabib Nurmagomedov'un babası koronavirüse yakalandı
TFF'nin ligleri başlatma kararına tepki gösteren Adanaspor Yardımcı Antrenörü Olgun, görevini bıraktı
TFF'nin ligleri başlatma kararına tepki gösteren Adanaspor Yardımcı Antrenörü Olgun, görevini bıraktı
Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişiden birinin Burak Yılmaz olduğu iddia edildi
Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişiden birinin Burak Yılmaz olduğu iddia edildi
Şota Arveladze'den çarpıcı Fenerbahçe sözleri: Teklif gelirse neden görev yapmayayım, düşman takım mı?
Şota Arveladze'den çarpıcı Fenerbahçe sözleri: Teklif gelirse neden görev yapmayayım, düşman takım mı?
4 futbolcusu koronavirüse yakalanan Erzurumspor'da 72 kişi karantinaya alındı
4 futbolcusu koronavirüse yakalanan Erzurumspor'da 72 kişi karantinaya alındı
Son Dakika: Beşiktaş'ta 8 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı! Toplam vaka 10'a yükseldi
Son Dakika: Beşiktaş'ta 8 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı! Toplam vaka 10'a yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Canan Kaftancıoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Hülya Koçyiğit Kenan İmirzalıoğlu
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Rıza Çalımbay Mehmet Özdilek Fernando Muslera
Daha Fazla Kadın Adana Çocuk Kayseri
Şu an buradasınız: Fatih Terim: Aceleci değil, temkinli olmalıyız - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 03:59:54. #1.15#
title