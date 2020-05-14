Fatih Terim: "Aceleci değil temkinli olmak zorundayız"
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Fatih Terim: "Aceleci değil temkinli olmak zorundayız"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, liglerin tekrar başlayacak olması ile ilgili, "Karar vermek, sorumluluk almak hiç kolay değil. Saygı duyuyorum.

Fatih Terim:
14.05.2020 21:00 | Son Güncelleme: 14.05.2020 21:00

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, liglerin tekrar başlayacak olması ile ilgili, "Karar vermek, sorumluluk almak hiç kolay değil. Saygı duyuyorum. Ancak insan hayatından söz edilen bir ortamda, bu kadar belirsizliğin bulunduğu koşullarda, aceleci değil temkinli olmak zorundayız" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kulüp televizyonuna konuştu. Liglerin başlayacak olması ile ilgili deneyimli teknik adam, "Kolay bir süreçten geçmiyoruz. Karar vermek, sorumluluk almak hiç kolay değil. Saygı duyuyorum. Ekonomik, idari, psikolojik ve hatta sosyal hasarın bedelini de ödemek kolay değil. Kulüplerin ekonomik batağını, UEFA'nın beklentilerini, her şeyi düşünüyorum. Ancak insan hayatından söz edilen bir ortamda, bu kadar belirsizliğin bulunduğu koşullarda, aceleci değil temkinli olmak zorundayız. Süper Lig ya da diğer liglerdeki pek çok meslektaşım arıyor, fikirlerimizi paylaşıyoruz. Kimse oynansın ya da oynanmasın diye kesin bir şey diyemiyor. Oynanmaması belki de en son istek. Ancak oynayacaksak, doğru zamanda, maksimum tedbirle oynanmalı" dedi.

"O kadar hızlı yayılan bir meret ki, kimseye acımıyor"

Korona virüs pandemisi hakkında konuşan Terim, "Sayı şimdiki gibi 1000'lerle de ifade edilmiyordu. Dile kolay 4 bine yakın canımız gitti. Kiminin annesi, kiminin ablası, kiminin babası... O kadar hızlı yayılan bir meret ki, kimseye acımıyor maalesef. Belirsizlik ortamlarında çıkıp konuşmak kolay değildir. Konuşmaktan da çekinmedim. Belki o anların harareti, isyanı ile sesimi yükseltmiş olabilirim ama niyetim de sadece kendi evlatlarımın değil, futbol camiasının içindeki herkesin canından öte bir şey yoktu" dedi.

"Testin pozitifliğine inanmayanlar oldu"

Virüse yakalanması ile ilgili konuşan Terim, "Pazar günü seyircisiz maç oynadık Beşiktaş'la, çarşamba günü ligler ertelenmeyecek diye resmi açıklama yapıldı. Biz hiçbir türlü antrenman yaptırmadık. Deplasmanda oynayacağımız Rize maçının hakemleri de atandı. Ertesi gün lig erteleme kararı çıktı. O hafta antrenmanları durdurmasaydık, perşembe günü herkesi testten geçirene kadar beklemeseydik belki bugün başka şeyleri konuşacaktık. Vaka sayımız daha çok artabilirdi, ben bundan eminim. Testin pozitifliğine inanmayanlar oldu. Testi bir defa semptom olmadan yaptıramıyorsunuz. Diyelim aldınız yaptırdınız, test negatif çıktı. Peki adam akşam evine gidiyor, markete gidiyor. Testin anlamı kalmıyor. Bu sabah saat 10'da tekrar bir test yaptırdık. Testin sonuçlarını da henüz bilmiyoruz, inşallah hiçbir şey çıkmaz. Dünyanın en iyi sağlık sistemlerinden birine sahibiz. Buna çok güvendim ve oyuncularımın hiçbirine, ülkelerine gitmelerine izin vermedim. Oyuncularıma en güvenli ülkenin Türkiye olduğunu, ülkemizin en iyi şartlarda buna cevap verdiğini ve gitmemeleri gerektiğini söyledim. Sağ olsunlar, onlar da beni kırmadı. Ne kadar haklı olduğumuz da görüldü" açıklamasında bulundu.

Terim, "İlk kelamı biz ettik. 2. yarının en başarılı takımı olarak ben konuştum. Çıkıp konuşmak kolay değildir, ben konuşmaktan da, söylemlerimle rahatsız etmekten de çekinmedim. Belki o anların harareti ile sesimi yükseltmiş olabilirim. Ahmet Bey'i arayıp geçmiş olsun diledim. Bu vesileyle, şu ana kadar yakalanan herkese de geçmiş olsun. Beşiktaş maçından sonra bir konuşma yaptım ama o sürede hiçbir sakatı, cezalısı olmayan, son 10 maçını da kaybetmemiş bir takım olarak ilk kelamı da biz ettik" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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