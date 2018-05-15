Fatih Terim, 8 Futbolcuyu Kafasından Sildi

Mevcut yönetim göreve devam edecekmiş gibi transfer planlamasını yapan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, öncelikle takım içindeki oyuncularla ilgili karar veriyor. Tecrübeli hoca bu sezonki başarıda pay sahibi olan 3 ismin mutala tutalmasını istiyor. Sözleşmesi sona erecek Ryan Donk'un takımda kalması için rapor veren Terim, kiralık oyuncular Nagatomo ve Denayer konusunda da vakit kaybetmeden harekete geçilmesini istiyor. Yarım sezonluğuna İnter'ten kiralanan Japon sol bekin bonservisi İtalyan kulübünden alınacak. Denayer ise şartların oluşması halinde Manchester City'den tekrar kiralanacak.

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Seçim atmosferinin transfer çalışmalarını aksatmamasını isteyen Fatih Terim, gidecekler konusunda da ön raporu hazırladı. Başarılı hoca, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Ahmet Çalık, Carrasso, Latovlevici, Hakan Balta, Koray Günter ve Tarık Çamdal'ı gelecek sezon düşünmüyor.

AHMED MUSA'YI CSKA KAPIYOR

Devre arasında Galatasaray'ın ciddi şekilde gündemine gelen ve yeni sezon için de Fatih Terim'in listesinde olacağı konuşulan Ahmed Musa için CSKA Moskova elini çabuk tutuyor. Ocak ayında başarılı forveti Leicester City'den kiralayan Ruslar, 25 yaşındaki oyuncunun bonservisini almak için harekete geçti. CSKA Moskova Sportif Direktörü Roman Babaev, "Kalmasını çok istiyoruz. Tekrar kiralamayacaklardır ancak biz Ahmed Musa'yı tutmak için her şeyi yapacağız" dedi.