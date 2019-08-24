Fatih Terim: 5 - Aykut Kocaman: 3

24.08.2019 10:50

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın takımları arasında oynanan 13 maçta Terim'in, 5-3 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Süper Lig'de yarın Galatasaray ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman arasında da rekabete sahne olacak. İki takım sezonun ilk galibiyeti için sahaya çıkacak.

İKİLİ ARASINDA 14. RANDEVU Fatih Terim ile Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı takımlar Süper Lig ve TFF Süper Kupası'nda toplam 13 kez karşı karşıya geldi. İki teknik adam ilk olarak 27 Eylül 2002'de Galatasaray ile İstanbulspor arasında oynanan mücadelede karşılaştı ve Terim'in öğrencileri sahadan 2-0 galip ayrıldı. Geride kalan 13 maçta Fatih Terim'in Aykut Kocaman'a 5'e 3 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. 5 karşılaşma ise berabere sona erdi. Söz konusu maçlarda Terim'in takımı 18 kez rakip fileleri havalandırırken, Aykut Kocaman'ın ekipleri ise 15 gol attı. Öte yandan iki teknik adam arasında oynanan son 3 mücadele ise berabere sonuçlandı. Fatih Terim ile Aykut Kocaman'ın teknik adam olarak karşılaştığı maçlar şöyle:

29.04.2019 A. Konyaspor: 0 - Galatasaray: 0 (Süper Lig) 23.11.2018 Galatasaray: 1 - A. Konyaspor: 1 (Süper Lig) 17.03.2018 Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (Süper Lig) 12.05.2013 Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 1 (Süper Lig) 16.12.2012 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1 (Süper Lig) 12.08.2012 Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 2 (Türkiye Süper Kupası) 12.05.2012 Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (Süper Lig Şampiyonluk Grubu) 22.04.2012 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2 (Süper Lig Şampiyonluk Grubu) 17.03.2012 Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 2 (Süper Lig) 07.12.2011 Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 1 (Süper Lig) 06.12.2003 İstanbulspor: 3 - Galatasaray: 1 (Süper Lig) 15.03.2003 İstanbulspor: 1 - Galatasaray: 2 (Süper Lig) 27.09.2002 Galatasaray: 2 - İstanbulspor: 0 (Süper Lig)

(İHA)

Kaynak: İHA