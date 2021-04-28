Fatih Terim: "3 puan aldığımız için memnunum"

- Fatih Terim: "3 puan aldığımız için memnunum" Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: "4 maç hayırlısıyla bitsin bakalım sonra bakarız" Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Konyaspor karşısında ikinci yarıdaki değişikliklerle Galatasaray gibi oynadıklarını belirterek, 3 puan aldıkları...

- Fatih Terim: "3 puan aldığımız için memnunum"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim:

"4 maç hayırlısıyla bitsin bakalım sonra bakarız"

İSTANBUL - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Konyaspor karşısında ikinci yarıdaki değişikliklerle Galatasaray gibi oynadıklarını belirterek, 3 puan aldıkları için memnun olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "İlk yarıda pozisyon üretmekte zorlandık. Çok az pozisyon bulduk. Rakibimizin inatla, ısrarla iyi savunması da önemli bir etkendi. Dizilişimiz pek doğru gelmedi. Blok arasını kullanmadık. Top oynayan biz olmamız rağmen üretkenliğe döndüremedik. Herhangi bir pozisyon da görmedik kalemizde. Gol yemedikçe o direnç de artıyor. Yaptığımız değişiklikler Galatasaray gibi oynamaya başlamak, atak sürekliliğini arttırmak rakibi hataya zorladı ve bizi daha üretken hale getirdi. Sonlara doğru da olsa bu sürekliliğin meyvesini aldık. Neredeyse gol pozisyon da vermedik. İkinci yarı gerçek Galatasaray gibi oynamak bize daha doğru durdu. Her maç biraz daha sıkıntılı olacak. 3 puan aldığımız için memnunum. Oyuncularımı kutluyorum" diye konuştu.

"4 maç hayırlısıyla bitsin bakalım sonra bakarız"

Birçok zorlukla mücadele ettiği süreçte motivasyonun nasıl olduğunun sorulması üzerine Terim, "Hayat böyle bir şey. Eğer yukarlardaysanız yalnızsınız. Eğer çok başarılıysanız düşmanlarınız, muhalifleriniz artıyor. 50 senelik bir emek koy bu 50 senede büyük başarıları koy doğal olarak bazılarını rahatsız etmiş olabilir. Ben bu savaştan kaçacak, çekinecek biri değilim. Tabi dışarıdakini sonuç olabilirsiniz de içeridekini bilemiyoruz. Daha çok üzüyor. 4 maç hayırlısıyla bitsin bakalım sonra bakarız" diye cevap verdi.

Gol gelmeyince oyuncuların kazanmak zorunda olma düşüncesinin psikolojik olarak baskı altına aldığını belirten deneyimli teknik adam, "Acaba diye de gol gecikince bazı sorular sorar kendi kendine oyuncu. Rakip direncini kırılması demek daha rahat olabilirsiniz. Haftada 3 maç fizik olarak yıprattığı kadar psikolojik olarak da yıpratıyor. 3 tane oyuncunuz pozitif çıkıyor. Hızlandırmış bir lig oynuyoruz zaten. Bütün takımlar için söylüyorum. Kolay değil. Sakatlığa, yorgunluğa açık. Psikoloji olarak etkilendiklerini söyleyebilirim" dedi.

Fenerbahçe A Takım Direktörü Emre Belözoğlu ile Yardımcı Antrenör Volkan Demirel'in Kasımpaşa maçında tribünle yaşadıkları diyaloglardan dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmemesinin sorulması üzerine Terim, "Bu sorunun muhatabı ben değilim. Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Baykan. Ona sorun" diye cevap verdi.

Başkan olacağı yönündeki iddialarının hatırlatılması üzerine Terim, "Valla geçen günkü maçtan sonra ben söylemimim son cümlesinde söylediğim yerdeyim. Ben üçgenden ayrılmış değilim. Daha önce ifade ettim, hangi üçgen içerisinde yaşadığımı. Fikirlerim, düşüncelerim aynı" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN ORT