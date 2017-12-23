Fatih Terim, 1554 Gün Sonra Galatasaray ile Sahada

Galatasaray’ın yeni teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılıların başında 1554 gün sonra Göztepe maçında sahaya çıkacak.

Fatih Terim, 1554 Gün Sonra Galatasaray ile Sahada

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılıların başında 1554 gün sonra Göztepe maçında sahaya çıkacak.

Galatasaray, Teknik Direktör Igor Tudor ile yolların ayrılmasının ardından camianın efsanesi Fatih Terim'i takımın başına geçirdi. Sarı-kırmızılılarda 4. kez göreve gelen Terim, ilk maçına da Süper Lig'in 17. haftasında Türk Telekom Stadyumu'ndaki Göztepe müsabakasında çıkacak. Deneyimli çalıştırıcı, Galatasaray'daki üçüncü dönemindeki son maçına 22 Eylül 2013 yılında deplasmandaki Beşiktaş deplasmanında çıktı. O süreçten toplam 1554 gün sonra Göztepe müsabakasında sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde yer alacak. - İSTANBUL

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YORUMLAR (1)

  • BOŞNAK:
    GÖZTEPE YEN ŞU BAŞKAN VE ANTERENÖRÜ BURUŞUK MUŞANBALARI AĞZIMIZIN TADI BOZULMASIN AMİN AMİN AMİN
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