Fatih Terim: 1 Sergen Yalçın: 1
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Fatih Terim: 1 Sergen Yalçın: 1

Fatih Terim: 1 Sergen Yalçın: 1
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın bugüne kadar 5 kez karşılaştı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın bugüne kadar 5 kez karşılaştı. Bu maçlarda iki teknik adam 1'er kez kazanan taraf olurken, 3 maç berabere sona erdi.

Süper Lig'in 40. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş derbisi iki teknik adamın da taktik mücadelesine sahne olacak. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın bugüne kadar 5 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Terim Galatasaray'ı, Yalçın da Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş'ı çalıştırıyordu. İki teknik adam da 1'er kez galip gelirken, 3 karşılaşma da berabere sona erdi.

Derbide 3. randevu

Fatih Terim ile Sergen Yalçın, derbide üçüncü kez karşı karşıya gelecek. Geçen sezon Türk Telekom Stadyumu'ndaki Galatasaray - Beşiktaş derbisi 0-0 sona ermişti. Ligin ilk yarısında Vodafone Park'taki derbiyi ise siyah-beyazlılar 2-0 kazandı.

Fatih Terim ile Sergen Yalçın'ın takımları arasında oynanan karşılaşmalar şöyle:

Süper Lig: 17.01.2021 (Sergen Yalçın) Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 0 (Fatih Terim)

Süper Lig: 15.03.2020 (Fatih Terim) Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0 (Sergen Yalçın)

Süper Lig: 22.09.2019 (Sergen Yalçın) Yeni Malatyaspor: 1 - Galatasaray: 1 (Fatih Terim)

Süper Lig: 2.02.2019 (Sergen Yalçın) Alanyaspor: 1 - Galatasaray: 1 (Fatih Terim)

Süper Lig: 11.03.2018 (Fatih Terim) Galatasaray: 2 - Konyaspor: 1 (Sergen Yalçın) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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