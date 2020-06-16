Fatih'ten 'Gezmek için' çaldıkları otomobille Avcılar'da yakalandılar Fatih'ten 'Gezmek için' çaldıkları otomobille Avcılar'da yakalandılar Fatih'te çaldıkları arabayla Avcılar'da yakalan çocuklardan ilginç sözler "Gezmek için yaptık, yoksa yapmazdık" Avcılar'da polis, Fatih'ten çaldıkları araçla 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 18 yaşından küçük 2 şüpheliyi yakaladı.

Fatih'ten 'Gezmek için' çaldıkları otomobille Avcılar'da yakalandılar

Fatih'te çaldıkları arabayla Avcılar'da yakalan çocuklardan ilginç sözler

"Gezmek için yaptık, yoksa yapmazdık"

İSTANBUL - Avcılar'da polis, Fatih'ten çaldıkları araçla 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 18 yaşından küçük 2 şüpheliyi yakaladı. Polis merkezine götürülen hırsızlık şüphelisi çocuk yaştaki şahıslar, "Neden yaptınız?" sorusuna, "Gezmek için yaptık, yoksa yapmazdık" diyerek kendisini savunmaya çalıştı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Avcılar'da yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipler Büro Amirliği ekibi Yeşilkent Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği araç içinde 2 şahsa dur ihtarında bulundu. Kısa süre yaşanan kovalamaca ardından araç ve içindeki yaşları 18'den küçük olduğu öğrenilen 2 şüpheli şahıs yakalandı. Araç ilk incelemenin ardından detaylı arama yapılmak üzere otoparka çekildi. Hırsızlık şüphelilerinin yakalandığı esnada araç sahibinin de Fatih'te bir polis merkezine "aracım çalındı" ihbarı yaptığı söylenildi.

"Gezmek için yaptık, yoksa yapmazdık"

18 yaşından küçük çocuk hırsızlık şüphelileri Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldüğü esnada muhabirin neden yaptınız sorusuna, "Gezmek için yaptık, yoksa yapmazdık" diyerek kendisini savunmaya çalıştı.

Kaynak: İHA