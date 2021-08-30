Fatih Tekke, takıma iki gün izin verdi
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Fatih Tekke, takıma iki gün izin verdi

Fatih Tekke, takıma iki gün izin verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor'da milli ara sebebiyle iki gün izne çıkıldı.

Bursaspor'da milli ara sebebiyle iki gün izne çıkıldı. Yeşil-beyazlı takım, Altınordu maçı hazırlıklarına yarın başlayacak.

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Eyüpspor'a 2-0 mağlup olan Bursaspor'da futbolculara izin verildi. Morallerin bozuk olduğu yeşil-beyazlı takım, dünü ve bugünü serbest geçirirken, yarın ligin 4. haftasında deplasmanda oynanacak olan Altınordu maçı hazırlıklarına başlayacak. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin bu dönem için hazırlık maçı planladığı öğrenildi. Bursaspor, ilk üç haftada yalnızca bir puan toplayabildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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