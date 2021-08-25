Fatih Tekke'nin yardımcıları belli oldu
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Fatih Tekke'nin yardımcıları belli oldu

Fatih Tekke'nin yardımcıları belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke'nin yardımcıları da belli oldu.

Bursaspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke'nin yardımcıları da belli oldu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un başına geçen Fatih Tekke'nin yanında çalışacak isimler de netleşti. Genç teknik adam, 7 kişilik bir ekiple yeşil-beyazlı takımın başarısı için ter dökecek. Fatih Tekke'nin yardımcı antrenörleri; Orhan Çıkırıkçı, Volkan Bekiroğlu ve Salih Tekke olurken, Atletik Performans Antrenörülüğünü ise Engin Sancak yapacak. Maç ve Performans Antrenörlüğü görevini Olcay Demir'e vere Tekke'nin kaleci antrenörleri ise Ahmet Yılmazer ve Koray Tanrıverdi oldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Fatih Tekke'nin yardımcıları belli oldu - Haberler Spor
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