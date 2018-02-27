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Fatih Tekke'nin Dedesi Hayatını Kaybetti

Denizlispor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin dedesi Hacı Hafız Ömer Tekke, hayatını kaybetti.

Denizlispor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin dedesi vefat etti.

Yeşil-siyahlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Teknik Direktörümüz Fatih Tekke'nin dedesi Hacı Hafız Ömer Tekke'nin vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Denizlispor Kulübü olarak, merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli Teknik Direktörümüz Fatih Tekke'ye, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz."

Kaynak: Skorer

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