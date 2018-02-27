Fatih Tekke'nin Dedesi Hayatını Kaybetti
Denizlispor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin dedesi Hacı Hafız Ömer Tekke, hayatını kaybetti.
Denizlispor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin dedesi vefat etti.
Yeşil-siyahlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Teknik Direktörümüz Fatih Tekke'nin dedesi Hacı Hafız Ömer Tekke'nin vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Denizlispor Kulübü olarak, merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli Teknik Direktörümüz Fatih Tekke'ye, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz."
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (5)
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BU SAVAS 2019 SECIMLERININ SAVASIDIRCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bana ne size ne kime neCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bikmadinizmi artik ya her haberden sonra"Ülke savas icinde banane ondan bundan"demeyi. Cok merakliysaniz savasa sizde gidin savasin.Burda lak lak yapmayinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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korkma lan git sende savasCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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VAY ANASINI SAYIN SEYİRCİLER NE KDR ÜZÜLDÜK TEKKENİN DEDESİNE ÜLKE KAN AĞLIYOR SAVAŞTAYIZ GENCECİK İNSANLAR ÖLÜYOR HABERE BAK KAHROLMACevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır