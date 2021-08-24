Fatih Tekke kimdir? Fatih Tekke hangi takımlarda oynadı?

Bursaspor, teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile anlaştığını sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu. Peki, Fatih Tekke kimdir? Fatih Tekke hangi takımlarda oynadı? İşte, detaylar…

Bursaspor'dan yapılan açıklama ile teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu. Gelişme sonrası Fatih Tekke kimdir? Fatih Tekke hangi takımlarda oynadı gibi soruların yanıtları araştırıldı.

FATİH TEKKE KİMDİR?

Doğum tarihi: 9 Eylül 1977

Kaç yaşında: 43yaşında

Nereli: Sürmene

Boy: 1,78 m

1. Dönem Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

16 yaşında Trabzonspor A takımına yükselen; Hami Mandıralı, Ünal Karaman, Tolunay Kafkas, Abdullah Ercan, Ogün Temizkanoğlu, Orhan Kaynak'lı kadroda yer alan Fatih Tekke, tecrübesizliği ve agresifliği yüzünden Altay Spor Kulübü'ne kiralandı.

2. Dönem

1998-99 sezonunda Trabzonspor'a geri döndü. Ama çalkantılı dönemlerden geçen Trabzonspor'da pek başarılı olamadı. Sürekli değişen teknik direktörler ve taktik anlayış içerisinde Fatih Tekke sürekli olarak farklı mevkilerde denendi ama başarılı olamadı ve gönderildi.

3. Dönem

2002-03 sezonunda Trabzonspor'a geri döndü. Takıma katılmasıyla Trabzonspor 2 Türkiye Kupası'yla birlikte 2 lig ikinciliği kazandı. Ayrıca 2004-05 sezonunda 31 golle Süper Lig Gol Kralı ve UEFA Gümüş Ayakkabı sahibi oldu.

Altay SK

1997-98 sezonunda Altay'da kiralık olarak forma giydi. Altay'da futbol hayatını sürdürürken Çanakkale Dardanelspor maçında ayağı kırıldı.

Gaziantepspor Kulübü

2000-01 sezonu öncesi Trabzonspor'dan ayrılıp Gaziantepspor'a transfer oldu. Fatih Tekke, buradaki formuyla A millî takıma kadar yükseldi.

Zenit St.Petersburg

Fatih Tekke Zenit formasıyla Real Madrid maçında Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

2006-2007 sezonunun başında 7.5 milyon € ücretle Trabzonspor'dan Rusya'nın Premier Lig ekiplerinden Zenit takımına transfer olmuştur.

FK Zenit forması ile 2007-08 sezonu Rusya Premier Ligi şampiyonluğu yaşamış ve UEFA Kupası Finalinde İskoçya'nın Rangers takımını yenerek UEFA Kupasını kaldırmıştır.

Finalindeki futboluyla UEFA internet sitesinde (uefa.com) sitenin okurları tarafından maçın adamı seçilmiştir. En son olarak Zenit takımıyla son UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Manchester United'i yenerek UEFA Süper Kupası'nı kazanmıştır.

10 Kasım 2009 itibarıyla kulübün resmi sitesindeki istatistiklere göre Rusya Premier Liginde, Rusya kupasında, UEFA Kupasında ve Şampiyonlar liginde toplam 84 maça çıkmış ve 30 gol atmıştır. Zaman zaman yedek kaldığı için takımı tarafından düşünülmediği medyada yer alsa da Rusya'da yeni başlayan sezona çok başarılı bir giriş yapmıştır.

Zenit forması ile 73 Premier Lig maçında 24 gol atmıştır.

FC Rubin Kazan

Mart 2010'dan geçerli olmak üzere Rubin Kazan ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Rubin Kazan formayı ile 5 maça çıkmış hiç gol atamamıştır.

Beşiktaş JK

2010-11 sezonu öncesi transfer döneminin son günü olan 31 Ağustos 2010 çarşamba günü Beşiktaş kulübü ile Rubin Kazan kulübü millî oyuncunun transferinde 750 bin € bonservis bedeli karşılığında anlaştı. İki yıllık sözleşmeye imza atan Fatih Tekke ise yıllık 1,5 milyon TL garanti para artı maç başına 40 bin TL alacak. Yeni takımında 33 numaralı formayı giyecek olan millî oyuncu Türkiye'ye döndüğü için çok mutlu olduğunu belirtirken, konuşmasında şunları söyledi: