Fatih Tekke: "Keşke kötü oynasaydık da galip gelseydik"

Bursaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Altınordu maçı sonrası, "Oyundan ve takımdan memnunum. Keşke kötü oynasaydık da üç puan alsaydık" dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Altınordu mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam, şunları söyledi: "Bariz bir hata sonucu çok erken gol yedik. Beklemediğimiz bir şeydi. Golden sonra çok üstün bir oyun oynadık. Maçın hakkı bu değildi. Futbolda böyle şeyler var. Ben oyuncularımın performansında genelde memnunum. Üzüntümüz fazla. Böyle bir şey beklemiyorduk. Çok ümitliydik. Hastalarımız ve sakatlarımız vardı. Sonradan oyuna soktuğumuz oyuncular da var. Oyundan memnunum gayet iyi başladık. Çok kötü oynasaydık da üç puan alsaydık. Önümüzde iki maç daha var peş peşe. Zihnen dönmek zorundayız. Taraftarımız bilsin, bu takım iyi bir takım. Hepimiz üzüldük, ama hemen geride bırakmamız lazım. Ben çok ümitliyim. Bu takımın kalitesi ilk ikiye girecek seviyede. İyi bir başlangıca ihtiyacımız var." - BURSA

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