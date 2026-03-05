Fatih Tekke: 'Bu ekip alkışı hak etti ve etmeye devam ediyor'

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bir yıldır yönetim kurulu ile birlikte ciddi bir emek verdiklerini belirterek, "Bu ekip alkışı hak etti ve etmeye de devam ediyor" dedi.

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Genel Sekreter Sami Karaman ve Teknik Direktör Fatih Tekke, bordo-mavili takımı takip eden basın mensuplarıyla düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Kafkas: "Taraftar tepkisini doğal karşılıyoruz"

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, taraftarın tepkisini doğal karşıladıklarını belirterek, "Biz taraftarımızın tepki koymasına kızmıyoruz, üzülüyoruz. Bizim kızdığımız nokta süreç devam ederken bu oyuncu grubuna tepki gösterilmesi. Bu bir süreç ve erken sonuçlar almaya başladık. 'Şampiyon olacağım' demekle olunmuyor. Büyük paralar harcayan kulüpler de şampiyon olamayabiliyor. Bu bir süreç" ifadelerini kullandı.

Transfer sürecine de değinen Kafkas, oyuncuların kendilerini değerli hissetmelerinin performansa yansıdığını belirterek, "Muçi ve diğer oyuncularda performans artışı var. Oyuncuların kendilerini iyi ve değerli hissetmesi önemli. Muçi de bu yüzden bu performansı sergiledi. Son gün Oğuz transferi gerçekleşmedi. Oyuncuyla anlaşmıştık ancak kulübü vermedi. Ayrıca görüşüp alamadığımız iki oyuncu daha var. Yaklaşık bir yıldır bu mevkilere öncelik verdik. En az yüz oyuncuyla görüşmüşüzdür. Sayısız seçenek değerlendirildi ancak koşullar oluşmadı" diye konuştu.

Fatih Tekke: "Bu ekip alkışı hak etti"

Teknik Direktör Fatih Tekke ise camianın birlikte hareket etmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Bir arada, beraber hareket edelim istiyorum. Trabzonspor herkese kapısını açan bir kulüp. Bir yıllık süreçte kulübümüzün aldığı kararlar ve gösterdiği cesaretle başladığımız noktadan geldiğimiz noktaya baktığımızda olumlu bir tablo var. Beklediğimizden daha öndeyiz. Bunu anlatırken başlangıç noktası benim için çok önemli. Sadece galibiyet veya mağlubiyet üzerinden bakmamak lazım. Burada büyük bir emek var. Yaklaşık 25 oyuncuyla yollarımızı ayırdık. Gelen oyuncuların yaşadığı sakatlıklar ve uyum süreçlerine rağmen olumlu bir tablo oluştu."

Tekke, kulüpte çalışan herkesin umutlarının arttığını belirterek, "Bu sezon zaten umudu artırmak ve temelleri sağlamlaştırmak adına önemliydi. Zorlu ama iyi bir süreçten geçiyoruz. Türkiye'de bu süreci bozmak çok kolay. Bu yüzden desteğe ihtiyacımız var. Bir yıldır yönetimle birlikte ciddi emek veriyoruz ve bunun karşılığını almaya devam ediyoruz. Taraftarımız bizden büyük maçları kazanmamızı bekliyor. Bu ekip alkışı hak etti ve etmeye de devam ediyor" dedi.

"Taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var"

Başarının sadece kupayla ölçülmemesi gerektiğini vurgulayan Tekke, camiaya şu sözlerle seslendi:

"Trabzon'u ve Trabzonspor'u sevmek, geçmişine sahip çıkmak ve aidiyet duygusu sadece bir kupa kaldırmakla ilgili değil. Bu renklerin, yaşanmışlıkların ve fedakarlıkların büyük bir anlamı var. Bizim bizden başka dostumuz yok. Taraftarımızın desteğine her şartta ihtiyacımız var. Tepki olduğunda gereken yapılır, kimse endişe etmesin. Ama tam anlamıyla o birlikteliği yakalamamız gerekiyor. Genç oyuncular için bu çok önemli."

"Onuachu'nun öğüte ihtiyacı yok"

Tekke, Paul Onuachu'nun takım oyununa katkısının attığı gollerden daha önemli olduğunu belirterek, "Oyunumuzun gelişmesinde Onuachu'nun rolü sadece attığı gollerle sınırlı değil. Basit top kayıplarını azaltırsa daha fazla gol bulabilir. Tecrübeli bir oyuncu ve bu seviyedeki futbolcular artık öğütten çok performanslarıyla öne çıkar. Onun ihtiyacı performansını sürdürmek" ifadelerini kullandı.

Sakat oyuncuların durumu

Bazı oyuncuların sağlık durumları hakkında da bilgi veren Tekke, Tim Jabol-Folcarelli'nin durumunun takip edildiğini söyledi. Folcarelli'nin yaşadığı sorunun daha çok psikolojik endişelerden kaynaklandığını belirten Tekke, "Tim'in bazı duygusal endişeleri var. Bunları konuşarak aşmaya çalışıyoruz. Durumu şu an biraz soru işareti" dedi.

Tekke, ayrıca Benjamin Mendy'nin bileğine aldığı darbe nedeniyle antrenmana katılmadığını ancak kısa sürede takıma dönmesinin beklendiğini ifade etti. Oleksandr Zubkov'un da sakatlıktan sonra süre almaya başladığını söyleyen Tekke, Stefan Savi'in hastalık geçirdiğini ancak ciddi bir durum olmadığını kaydetti.

"Muçi'de daha fazlası var"

Tekke, Ernest Muçi'nin çalışkanlığına dikkat çekerek, "Muçi antrenmanlarda çok istekli. Bazen zorunluluktan farklı mevkilerde oynatıyoruz ama elinden geleni yapıyor. Muçi'de daha iyisi var. Süreklilik açısından çok iyi gidiyor. Avrupa seviyesinde karaktere ve performansa sahip bir oyuncu" diye konuştu.

"Onana'dan memnunum"

Tekke, Andre Onana hakkında yapılan eleştirilere de değinerek, "Onana'nın sadece performansından değil, kulübümüzde bulunmasından da memnunuz. Karakter olarak çok pozitif. Dünyanın en iyi takımlarından birinden gelip bazı zorluklar yaşayabilirsiniz. Ancak burada kendini iyi hissediyor. Mutlu. Geleceğiyle ilgili kararı ise kendisi verecek" ifadelerini kullandı. - TRABZON

