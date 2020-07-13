FATİH'TEKİ 'YANKESİCİ' KAMERADA Fatih'te caddede yürüyen adamın yanına gelen bir kişi tanıyormuş gibi davranarak cep telefonunu çaldı o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdıFatih Hoybar Mahallesi Ankara Caddesinde 29 Haziran günü yürümekte olan Aydın A.

Fatih'te caddede yürüyen adamın yanına gelen bir kişi tanıyormuş gibi davranarak cep telefonunu çaldı o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı

Fatih Hoybar Mahallesi Ankara Caddesinde 29 Haziran günü yürümekte olan Aydın A.(53)'nın yanına gelen bir kişi cebindeki telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldı. Aydın A.'nın ihbarı üzerine çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelinin Selahattin D. (60) olduğunu belirledi. Şüpheli kısa sürede gözaltına alındı. Üstünde yapılan aramada ise Aydın A.'nın cep telefonu ele geçirildi.

Selahattin D.'nin Kadıköy ve Fatih'te aynı yöntemle iki kişiye daha yankesicilik yaptığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Aydın A.'nın caddede yürüdüğü sırada yanına Selahattin D.'nin geldiği ve bir süre tanıyormuş gibi konuştuktan sonra cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle aldığı görülüyor.

Kaynak: DHA