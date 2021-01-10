Fatih'teki uyuşturucu operasyonu kamerada: yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı
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Fatih'teki uyuşturucu operasyonu kamerada: yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı

10.01.2021 11:47 | Son Güncelleme: 10.01.2021 11:51
Fatih'teki uyuşturucu operasyonu kamerada: yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı

FATİH'te çocuklara uyuşturucu madde sattığı belirlenen yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı.

FATİH'te çocuklara uyuşturucu madde sattığı belirlenen yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı. Polisin operasyonu kameraya yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih ve Aksaray'da motokurye şeklinde çocuklara uyuşturucu ve uyarıcı madde satan Cezayir uyruklu H.A. (22) ve H.A.'yı (27) üzerlerinde 100 adet uyarıcı captagon hap ile yakalayarak gözaltına aldı. Polisin kapsamlı çalışması sonucu uyuşturucuyu temin ettikleri tespit edilen Suriye uyruklu M.M. (23), Ş.D. (27), T.A. (27) Akşemsettin Mahallesi ve Muhsine Hatun Mahallesi'nde bulundukları adreste yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerinin baskın düzenlediği adreslerde yapılan arama çalışmalarında, 532 adet sentetik hap, bin 50 adet captagon hap, 1 kilo kubar, 3 adet cep telefonu, 3 bin 475 lira ele geçirildi. 5 şüpheli 7 Ocak'ta  emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Fotoğraf)


Fatih'teki uyuşturucu operasyonu kamerada: yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı
Fatih'teki uyuşturucu operasyonu kamerada: yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı
Fatih'teki uyuşturucu operasyonu kamerada: yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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