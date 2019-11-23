Fatih'teki trafik kazasında Çinli çift yaralandı

23.11.2019 20:50 | Son Güncelleme: 23.11.2019 20:50

Fatih'te meydana gelen trafik kazasında Çinli çift yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenikapı Kennedy Caddesi'nde seyir halindeki sürücü Taner Ö. idaresindeki 34 BFH 806 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Çin vatandaşları Werfang Mao ve karısı Huang Yuping'e çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan Werfang Mao, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Huang Yuping ise Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralı Werfang Mao'nun beyin kanaması geçirdiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Sürücü Taner Ö, gözaltına alındı.

Kaynak: AA