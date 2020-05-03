Fatih'teki tarihi surlarda çökme yaşandı
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Fatih'teki tarihi surlarda çökme yaşandı

Fatih'teki tarihi surlarda çökme yaşandı
03.05.2020 14:48 | Son Güncelleme: 03.05.2020 14:49

Fatih Kaleiçi'nde bulunan tarihi surların bir kısmında aniden çökme meydana geldi.

Fatih Kaleiçi'nde bulunan tarihi surların bir kısmında aniden çökme meydana geldi. Surlardan kopan kaya parçaları yola düşerken, yoldan geçen aracın olmayışı olası bir faciayı önledi. Çökme sonrası tarihi surlar drone ile havadan görüntülendi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Fatih Kaleiçi'nde bulunan tarihi surların olduğu alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, büyük bir gürültüyle çöken tarihi surlardan kopan kaya parçaları 10. Yıl Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne bağlanan yola düştü. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle o esnada bölgeden kimsenin geçmemesi olası bir faciayı önledi. Araçlarıyla oradan geçmek isteyen sürücüler, yola düşen kaya parçalarını yolun kenarına kaldırdı. İhbar sonrası olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çökmenin yaşandığı surlarda yaptığı incelemede kimsenin olmadığını belirledi. Tarihi surlardan koparak yola düşen parçalar nedeniyle yol araç trafiğine kapatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri alanda inceleme yaparken, temizlik görevlileri yolu temizledi.

Öte yandan, bir vatandaş köpeğinin surlardan düşen kaya parçaların altında olduğunu söyleyerek bir süre arama yaptı. Kaya parçalarını kaldırarak köpeğini arayan vatandaş, daha sonra köpeğini bularak bölgeden ayrıldı.

Çökme sonrası tarihi surlar drone ile havadan da görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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