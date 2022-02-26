FATİH'TEKİ RUSYA PROTESTOSUNDA ARBEDE

Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) üyeleri Fatih Saraçhane Parkı'nda Rusya'nın, Ukrayna'ya müdahalesini protesto etmek için toplandı. Basın açıklaması sırasında dışarıdan yapılan müdahaleyi dernek üyeleri kendilerine yapıldığını zannedince polis ekipleri ile dernek üyeleri arasında arbede yaşandı. Çıkan arbede kısa sürede sona erdi. Dernek üyeleri basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.

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