Fatih'teki ortaokulda bazı öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Haberler
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Fatih'teki ortaokulda bazı öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Fatih'teki ortaokulda bazı öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
AA / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Fatih'teki ortaokulda bir grup öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Fatih'teki ortaokulda bir grup öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Büyük Reşitpaşa Ortaokulu öğrencilerinden bazıları, tavuk, pilav, çorba ve ayrandan oluşan öğle yemeğini yedikten sonra rahatsızlanınca, okul yönetimi durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Öğrenciler, ambulanslar ve sivil araçlarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilere gıda zehirlenmesi teşhisi konulduğu öğrenildi.

Öğrencilerden bazıları gerekli müdahalenin ardından taburcu edilirken, bir kısmının tedavisi sürüyor.

Velilerden Sündüz Ekinci, çocuğunun araması üzerine okula gittiğini belirterek, "Zehirlenme olayının olduğunu okulda öğrendim. Yemekhanede zehirlenmişler. Daha sonra ambulanslar geldi, hastanelere sevk edildiler." dedi.

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AA / Mehmet Ali Derdiyok - Son Dakika Haberleri

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