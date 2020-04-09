Fatih'teki Kadınlar Pazarında sosyal mesafe hiçe sayıldı
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İstanbul, Türkiye, Fatih

Fatih'teki Kadınlar Pazarında sosyal mesafe hiçe sayıldı

- Fatih'teki Kadınlar Pazarında sosyal mesafe hiçe sayıldı İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Kadınlar Pazarında vatandaşların çoğu maske, eldiven ve sosyal mesafe kurallarına uymayarak alışverişine devam etti.

09.04.2020 18:08 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:11

- Fatih'teki Kadınlar Pazarında sosyal mesafe hiçe sayıldı

İSTANBUL - İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Kadınlar Pazarında vatandaşların çoğu maske, eldiven ve sosyal mesafe kurallarına uymayarak alışverişine devam etti.

Korona virüs (Covid-19) salgınının Türkiye'de yayılmasını önlemek amacıyla devlet yetkilileri tarafından vatandaşlara sosyal mesafenin korunması, maske ve eldiven kullanılması ile ilgili sık sık uyarılar yapılıyor. Vatandaşlar zorunlu olmadıkları sürece evden çıkmamaları konusunda ikaz ediliyor.

İstanbul Fatih'teki Kadınlar Pazarında vatandaşların yapılan uyarılara rağmen sosyal mesafeyi korumadıkları görüldü. Salgından önceki günleri anımsatan bir kalabalık yaşandı. Vatandaşların çoğunun alışveriş yaparken maske ve eldiven kullanmadığı dikkat çekti. Alışverişlerini bitiren vatandaşlar havanın güzel olmasını da fırsat bilerek banklarda oturarak sohbet etti.

"Kurallara uyulduğunu söyleyemeyiz"

Alışverişin ardından bir bankta oturup dinlenen Ekrem Taşkıran, "Maskemizi taktık. İnsanlarla aramıza mesafe koyduk. Maalesef bizim toplumda duyarsızlık var. Elle alışveriş yapıyorlar. Malzemeleri elle dolduruyorlar. Pek fazla kurallara uyulduğunu söyleyemeyiz. Biz anca kendimizi koruyabiliriz. Tezgah önlerinde kalabalık var. Özellikle milletin çok geldiği dükkanlarda ne sosyal mesafeyi uyguluyorlar ne de hijyen kurallarına uyuyorlar" dedi.

"Çok kalabalık olunca müşterilerimizi bekletip sonra alıyoruz"

Kendi önlemini aldığı belirten Kadınlar Pazarı Esnafı Ferdi Aslan, "Kalabalık ama mesafelerimiz var. Müşterilerimizi uyarıyoruz. Sosyal mesafe uyguluyoruz. Çok kalabalık olunca müşterilerimizi bekletip sonra alıyoruz" dedi.

Alışveriş yapmak için dışarı çıktığını söyleyen Mete Yasin Demirok, "Dikkat eden de var. Etmeyen de var. Eğitim seviyesi ile de alakası yok. Elimden geldiğince riayet etmeye çalışıyorum. İşim olmadıkça çıkmıyorum. Sadece bir şey almaya geldim" diye konuştu. Tezgahların önünde kalabalık olduğunda nasıl bir önlem aldığıyla ilgili soruyu yanıtlayan Demirok, "Bazen dalabiliyoruz. Fark ettiğim anda kesinlikle uyarı da yapmaya çalışıyorum. Önlem almaya çalışıyorum" dedi.

Fatih'teki Kadınlar Pazarında sosyal mesafe hiçe sayıldı

Kaynak: İHA

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