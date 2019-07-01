Fatih'teki kadın cinayetinde 4 gözaltı
Fatih'te başına poşet geçirilerek öldürülen Tacikistan uyruklu Firuza Akhmedova cinayetiyle ilgili 4 kişi Bursa'da gözaltına alındı.
Fatih'te başına poşet geçirilerek öldürülen Tacikistan uyruklu Firuza Akhmedova cinayetiyle ilgili 4 kişi Bursa'da gözaltına alındı.
Tacikistanlı Firuza Akhmedova (24) adlı kadın Fatih İskenderpaşa Mahallesi, Horhor caddesindeki evde 26 Haziran'da ölü bulunmuştu. Cinayetin ardından çalışmalara başlayan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bursa'da 4 kişiyi gözaltına aldı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevkedilen şüphelilerin, "Akhmedova'yı boğarak öldürdük. Çantasında bulunan para ve telefonu alarak kaçtık" dedikleri öğrenildi.
Kaynak: DHA
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