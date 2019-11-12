Fatih'teki infaz 700 milyon dolar iddiası

12.11.2019 16:51 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:52

FATİH'TEKİ İNFAZ: 700 MİLYON DOLAR İDDİASI (ölen kişinin fotoğrafı)

Mustafa BAKIRHAN - Buse PEHLİVAN - İstanbul DHA - Fatih'te bir otele ait kafede otururken silahlı saldırı sonucu öldürülen iş adamı Saimait Aierken cinayetiyle ilgili 3 kişi yakalandı. Saimait Aierken'in adının Kırgızistan'da 700 milyon doların yurtdışına kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada geçtiği öğrenildi.

Çapa'da bulunan otele ait kafede otururken silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan Uygur Türkü Saimait Aierken, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırganların olay sonrası Suriye'ye kaçmaya çalıştığını belirlendi.

Harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Adana'da düzenledikleri operasyonda Kırgızistanlı Hüseyin Ahmetaliyev ve Abdullah Enver ile Suriyeli Ali Isbeh'i yakaladı. Cinayete karıştığı tespit edilen 3 şüpheli, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Saldırganların ilk sorgusunda, saldırıyı Kırgızistan'daki bir alacak verecek meselesi yüzünden gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi.

700 MİLYON DOLAR SORUŞTURMASI

Saimait Aierken'in ölümü Özbek ve Kırgız basınında da yer buldu. Yapılan haberlerde Saimait Aierken'in adının Kırgızistan'da 700 milyon doların yurtdışına kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada geçtiği belirtildi.

Görüntdü Dökümü:

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-Şüphelilerin şubeye getirilmesi

-Olayla ilgili

-Ölen kişinin fotoğrafı

Kaynak: DHA