Fatih'teki "cinsel saldırı" davasında yargılanan tutuklu sanık, suçlamaları kabul etmedi

21.02.2020 17:42 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:42

Fatih Balat'ta işe giden kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen sanık Halil Pamuk'un, yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Halil Pamuk katıldı. Müşteki S.K. ile taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada beyanı alınan müşteki S.K, sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Taciz olayının gerçekleştiği güzergahı kullanıyordum. Fakat artık o yolu kullanmıyorum. Bu şahıs birden bire arkamdan bana sarılmış, bir bakıma kilitlemiş gibi beni kollarıyla sarmıştır. Daha sonra da yüzümü çevirerek beni 3-4 defa öpmüştür. Sanıktan şikayetçiyim." dedi.

S.K, sanıkla uzlaşmak istemediğini söyledi.

Müştekinin avukatı Neslihan Evci de suçtan zarar görme ihtimaline binaen davaya müdahillik talebinde bulundu.

Savunması sorulan sanık Halil Pamuk ise müşteki S.K'yi tanımadığını, kendisiyle bir husumetinin olmadığını belirterek, suçlamayı kabul etmedi.

Sanık avukatı keşif yapılmasını istedi

Sanık avukatı Sertan Davdav da teşhis tutanağının usule aykırı hazırlandığını öne sürerek, "Polisler şüpheliye benzer sanığı buldukları için işlem yapmışlardır. Günah keçisi ilan edilmiştir. Biz keşif talep ediyoruz. Aynı şekilde yürümesi sağlansın, kamera kayıtlarıyla karşılaştırması yapılsın." ifadesini kullandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatı Davdav'ın keşif yapılması talebini, dosya içeriğini, olayın oluş şeklini ve müştekinin beyanını dikkate alarak reddetti.

Mahkeme, tutukluluk halinini devamına karar verdiği sanığın savunmasını hazırlaması için duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki S.K'nin 15 Kasım 2019'da, sabah saatlerinde Balat Mahallesi'ndeki iş yerine doğru yürürken, sanık Halil Pamuk'un karşıdan gelerek müştekinin arkadan boynunu tuttuğu ve yüzünü çevirip dudaklarından öperek cinsel saldırıda bulunduğu belirtiliyor.

İddianamede, sanığın "cinsel saldırı" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: AA