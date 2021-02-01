FATİH'TEKİ CİNAYETİN ZANLISI YAKALANDI

FATİH'te bir evin çatı katında ölü olarak bulunan M.K.'(50) nın katil zanlısı, Esenyurt'taki iş yerinde yakalandı.

Olay, 28 Ocak'ta Fatih'te Cibali Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kişinin evinin çatı katında hareketsiz yattığı ihbarını değerlendiren polis ekipleri, yaptıkları incelemede M.K isimli kişinin vurularak öldürüldüğünü belirledi. Yapılan araştırmada M.K'nın silah ve uyuşturucu ticareti yapma suçlarından kaydı olduğu ortaya çıkarken, güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 27 Ocak'ta şüpheli G.K'nın, motosikletle olay yerine geldiğini de tespit etti. Evde yapılan aramalarda su varili içerisinde farklı markalarda 3 ruhsatsız tabanca, tabanca namluları, dolu fişekler, boş kovanlar ve silah aparatları ele geçirildi.

Şüpheli G.K., Esenyurt'ta bulunan iş adresinde yakalanarak gözaltına alındı. G.K'nın ifadesinde, eve silah almak için gittiğini, tabancayı kontrol ederken bir anda ateş aldığını ve M.K'nın yaralandığını görünce de olay yerinden kaçtığını söylediği öğrenildi.

Hakkında kasten öldürme ve "6136 SKM" suçlarından işlem yapılan G.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı