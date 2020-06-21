Fatih'teki cinayete 3 tutuklama kararı
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Fatih'teki cinayete 3 tutuklama kararı

Fatih'te, aralarında alacak verecek meselesi bulunan Barış D'yi (24) silahla vurarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Fatih'teki cinayete 3 tutuklama kararı
21.06.2020 12:47 | Son Güncelleme: 21.06.2020 13:44

Fatih'te, aralarında alacak verecek meselesi bulunan Barış D'yi (24) silahla vurarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 14 Haziran'da 04.30 sıralarında Koca Mustafa Paşa Mahallesi Arap Kuyusu Sokak'ta Barış D. silahla vurularak öldürüldü.

Olay yerine gelerek inceleme yapan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada, Barış D. ile alacak verecek meselesi bulunan Kadir Ö. (27), Murat Ö. (19), Hakan K. (22), Burak A. (19) ve Fideil A. (19) arasında arbede çıktığı ve çıkan arbedede Barış D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüphelilerin kaldıkları adresi belirleyen ekipler, Silivri Sancaktepe Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, Kadir Ö, Murat Ö. ve Hakan K, gözaltına alındı.

Kadir Ö. emniyetteki ifadesinde, olayda kullandıkları tabancayı saklaması için yaşı küçük E.A'ya verdiğini anlattı.

Çalışmaların devamında yaşı küçük E.A, Fideil A. ve Burak A. da yakalandı.

Yedikule Mahallesi Hacı Manav Sokak'ta bulunan bir binanın kömürlüğünde yapılan aramada, 3 tabanca, lazer aparat ve susturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kadir Ö, Murat Ö. ve Hakan K. tutuklandı.

Yaşı küçük E.A., Fideil A. ve Burak A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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