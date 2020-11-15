Fatih'teki cinayet zanlıları yakalandı

Fatih'te aralarında husumet bulunan Afganistan uyruklu Ahmet Khaalid'i (26) bıçaklayarak öldürdükleri öne sürülen 5 zanlı yakalandı.

Fatih'te aralarında husumet bulunan Afganistan uyruklu Ahmet Khaalid'i (26) bıçaklayarak öldürdükleri öne sürülen 5 zanlı yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 9 Kasım'da Nişanca Mahallesi'nde Khaalid'in bıçaklanarak yaralanması ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma başlatıp güvenlik kamera görüntülerinden zanlıların kimliklerini tespit etti.

Afganistan uyruklu Bilal M. (43), Rehan M. (20) ve Zebi M. (18), Rahman A. (23) ve Surgun Ş. (20) ifadelerinde Khaalid ile önceden kavga ettiklerini, aralarında husumet olduğunu ve olay günü de aynı sebepten kavga ettiklerini anlattı.

Güvenlik kamera görüntülerinde bir marketin önünde kavga eden gruptakilerden Khaalid'in bıçakla yaralandıktan sonra market girişinde düştüğü anlar görülüyor.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı