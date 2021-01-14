Fatih'teki berber ve kuaförler dezenfekte edildi

Fatih Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, ilçedeki berber ve kuaförlerde dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Fatih Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, ilçedeki berber ve kuaförlerde dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Fatih Belediyesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ilçe sınırları içerisinde yürütülen dezenfeksiyon uygulamaları devam ediyor.

Belediye tarafından kurulan 6 ekip 12 kişilik ilaçlama personeliyle ilçedeki 630 erkek berberi ve kuaförlerinde program çerçevesinde dezenfeksiyon çalışması yapılıyor.

Özel kıyafetler giyen ekipler, Fındıkzade Kızılelma Caddesi'ndeki berber ve kuaförlere gelerek dezenfeksiyon çalışma yaptı.

Çalışmalarla ilgili gazetelere açıklamada bulunan 30 yıllık kuaför Serkan Özkanlı, salgın kapsamında tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, "Fatih Belediyesi dükkanlarımızda dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Kendilerinin bu hizmetinden son derece memnunuz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer