FATİH'TEKİ ALACAK VERECEK CİNAYETİNDE SANIĞA 25 YIL HAPİS

İSTANBUL (DHA) - FATİH'te 2019 yılında alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunduğu gerekçesiyle Mehmet Han'ı iş yerinde av tüfeğiyle vurarak öldüren Ahmet Acar 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu Ahmet Acar getirildi. Duruşmaya maktul Mehmet Han'ın eşi Aysel Han ile avukatı Burak Göncü ve sanık avukatları katıldı.

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İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, maktul Mehmet Han ile şüpheli Ahmet Acar arasında alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet olduğu aktarıldı. 21 Haziran 2019 yılında şüpheli maktulü iş yerine konuşmak için çağırdığı, maktul şüpheli ile ortak arkadaşı olan Mehmet S.C.'nin de şüpheli ile konuşmaya giderken yanında gelmesini istediği anlatılıyor. Maktulün arkadaşıyla birlikte şüphelinin iş yerine gittiği, şüphelinin maktulün başına silah dayadığı Mehmet S.C.'nın araya girerek maktulü iş yerinden uzaklaştırdığı, ancak maktulün bir süre sonra tekrar şüphelinin iş yerine geldiği anlatılıyor. Şüpheli iş yerine gelen maktule pompalı tüfekle ateş ettiği, maktule 6 adet merminin göğsüne, başına, boynuna, karnına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesi üzerine hayatını kaybettiği anlatılıyor. Şüpheli Ahmet Acarın olay yerinden kaçtığı, hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ve şüphelinin 26 Ağustos'ta yakalandığı aktarılıyor. Olayda ele geçen av tüfeğinin kriminal raporunda öldürmeye elverişli silahlardan olduğu, tüfek ile edilen ateş sayısı ve şiddeti ve ateş edilen bölgelerin hayati bakımdan önemi açısından göz önüne alındığında şüphelinin eylemi kasten öldürme kastı ile gerçekleştiğinin anlaşıldığı anlatılıyor. İddianamede şüpheli Ahmet Acar'ın "Kasten Öldürme" suçundan cezalandırılmasını isteniyordu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel