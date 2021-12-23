Fatih'teki alacak verecek cinayetinde sanığa müebbet istendi

FATİH, İSTANBUL (DHA) - Fatih'te 21 Haziran 2019'da alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunduğu gerekçesiyle Ahmet Acar'ın, Mehmet Han'ı iş yerinde av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı sanık Ahmet Acar hakkında "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talep etti.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu Ahmet Acar getirildi. Duruşmada müşteki yakınları ve avukatı Burak Göncü ile sanık avukatları hazır bulundu.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

TAHLİYE TALEBİ

TUTUKLULUK DEVAM

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede maktul Mehmet Han ile şüpheli Ahmet Acar arasında alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet olduğu, olay günü şüpheli maktulü iş yerine konuşmak için çağırdığı, maktul şüpheli ile ortak arkadaşı olan Mehmet S.C.'nin de şüpheli ile konuşmaya giderken yanında gelmesini istediği anlatılıyor. Maktulün arkadaşıyla birlikte şüphelinin iş yerine gittiği, şüphelinin maktulün başına silah dayadığı Mehmet S.C.'nın araya girerek maktulü iş yerinden uzaklaştırdığı, ancak maktulün bir süre sonra tekrar şüphelinin iş yerine geldiği anlatılıyor. Şüpheli iş yerine gelen maktule pompalı tüfekle ateş ettiği, maktule 6 adet merminin göğsüne, başına, boynuna, karnına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesi üzerine hayatını kaybettiği anlatılıyor. Şüpheli Ahmet Acarın olay yerinden kaçtığı, hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ve şüphelinin 26 Ağustos'ta yakalandığı aktarılıyor. Olayda ele geçen av tüfeğinin kriminal raporunda öldürmeye elverişli silahlardan olduğu, tüfek ile edilen ateş sayısı ve şiddeti ve ateş edilen bölgelerin hayati bakımdan önemi açısından göz önüne alındığında şüphelinin eylemi kasten öldürme kastı ile gerçekleştiğinin anlaşıldığı anlatılıyor. İddianamede şüpheli Ahmet Acar'ın "Kasten Öldürme" suçundan cezalandırılmasını isteniyor.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet