FATİH'TE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 6 YARALI (1)
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FATİH'TE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 6 YARALI (1)

FATİH Kennedy Caddesi'nde gece saatlerinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

31.01.2020 02:20 | Son Güncelleme: 31.01.2020 02:20
FATİH'TE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 6 YARALI (1)

Haber-Kamera: Soner HASIRCOĞLU/ İSTANBUL DHA - FATİH 'nde gece saatlerinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sırasında otomobillerden birinde sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yoldan ve olay yerinden genelAraçlardan görüntüOtomobilde sıkışan yaralılardan görüntüAraçlarda sıkışan kişilerin kurtarılma anlarıYaralıların ambulanslara alınması

Genel ve detaylar


Kaynak: DHA
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