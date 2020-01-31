FATİH'TE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 6 YARALI (1)
FATİH Kennedy Caddesi'nde gece saatlerinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Haber-Kamera: Soner HASIRCOĞLU/ İSTANBUL DHA - FATİH Kennedy Caddesi'nde gece saatlerinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sırasında otomobillerden birinde sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
------------------------------Yoldan ve olay yerinden genelAraçlardan görüntüOtomobilde sıkışan yaralılardan görüntüAraçlarda sıkışan kişilerin kurtarılma anlarıYaralıların ambulanslara alınması
Genel ve detaylar