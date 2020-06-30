Fatih'te zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
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Fatih'te zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Fatih'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Fatih'te zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
30.06.2020 02:37 | Son Güncelleme: 30.06.2020 02:58

Fatih'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Vatan Caddesi'nde İ.B'nin kullandığı 34 BH 4043 plakalı hafif ticari araç, kırmızı ışıkta geçtikten sonra kavşaktan dönen Vahap E. yönetimindeki 34 CEA 073 plakalı otomobil ve Binali A. idaresindeki 34 KT 9895 plakalı otomobil ile park halindeki belediye zabıta aracına çarparak durabildi.

Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü İ.B, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolunda aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA

Manşet

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