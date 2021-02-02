Fatih'te yumruk yumruğa yol verme kavgası kamerada
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Fatih'te yumruk yumruğa yol verme kavgası kamerada

02.02.2021 11:23 | Son Güncelleme: 02.02.2021 11:29
Fatih'te yumruk yumruğa yol verme kavgası kamerada

FATİH'te trafikte yol verme tartışmasında taksi şoförü ile otomobil sürücüsü yumruk yumruğa kavga etti.

FATİH'te trafikte yol verme tartışmasında taksi şoförü ile otomobil sürücüsü yumruk yumruğa kavga etti. Çevredekilerin araya girmesiyle son bulan kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. 

Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında Kocamustafapaşa'da meydana geldi. İddialara göre taksi şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. Otomobilin sürücüsü aracından çıkarak taksinin yanına geldi. Sürücü, taksinin kapısını açıp şoför ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında sürücü şoföre vurmaya başladı. Yumruk yumruğa kavgayı çevredeki vatandaşlar araya girerek ayırdı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


- İstanbul
Fatih'te yumruk yumruğa yol verme kavgası kamerada
Fatih'te yumruk yumruğa yol verme kavgası kamerada
Fatih'te yumruk yumruğa yol verme kavgası kamerada
Fatih'te yumruk yumruğa yol verme kavgası kamerada
Fatih'te yumruk yumruğa yol verme kavgası kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Melike YAZGILI

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