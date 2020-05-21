Fatih'te yolda sıkıştırılan Nijeryalı işadamının cüzdanı böyle çalındı
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Fatih'te yolda sıkıştırılan Nijeryalı işadamının cüzdanı böyle çalındı

Fatih'te Nijeryalı bir işadamını yolda üzerine araba sürdükten sonra sıkıştırarak cebindeki cüzdanı gasp eden 5 kişiden biri, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.

Fatih'te yolda sıkıştırılan Nijeryalı işadamının cüzdanı böyle çalındı
21.05.2020 16:57 | Son Güncelleme: 21.05.2020 17:00

Fatih'te Nijeryalı bir işadamını yolda üzerine araba sürdükten sonra sıkıştırarak cebindeki cüzdanı gasp eden 5 kişiden biri, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.

Olay, 7 Mayıs'ta Fatih Ankara Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Nijerya uyruklu iş adamı Abımbola Obafemi Jackson K. (46) caddede yürüdüğü sırada bir otomobil sürücüsü tarafından "sokağa dönüş" bahanesiyle yolu kesildi. Otomobilin aniden dönüş yapması ile geri geri giden Nijeryalı işadamının önünden ve arkasından kendisine yanaşan 4 kişi, Abımbola Obafemi Jackson K.'nin arka cebinde bulunan ve içinde 150 dolar, 5 bin 500 TL para ve ikamet izin belgesinin bulunduğu cüzdanı çaldı. Neye uğradığını şaşıran şahıs, cüzdanının çalındığından habersiz yoluna devam ederken, biri otomobil sürücüsü 5 yankesici, tekrar geldikleri yönde dönerek olay yerinden uzaklaştı.

Yaşanan yankesicilik olayını daha sonra fark eden ve cüzdanının çalındığını anlayan Nijeryalı işadamı, polise giderek suç duyurusunda bulundu.

İhbar üzerine çalışma başlatan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek otomobilin plakasını tespit etti. Olayda kullanılan aracın plaka bilgileri üzerinden otomobil sahibinin Ali S. (26) olduğunu belirleyen polis, zanlıyı 17 Mayıs'ta Beyoğlu'ndaki evinde yakalayarak gözaltına aldı. Yankesici, aynı gün polisteki sorgusunun ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Polis, otomobil sürücüsünü yakalayıp adli makamlara teslim ederken, sokak üzerinde Nijeryalı işadamını önünden ve arkasından sıkıştırarak cebindeki cüzdanı çalan diğer 4 yankesicinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Nijerya uyruklu iş adamı Abımbola Obafemi Jackson K.'ye yönelik yankesicilik olayı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

(Sadık Kahraman/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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