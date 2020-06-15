Fatih'te yeni normalle beraber nikahlar kıyılmaya başlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fatih'te yeni normalle beraber nikahlar kıyılmaya başlandı

Fatih'te yeni normalle beraber nikahlar kıyılmaya başlandı -Törene az sayıda yakınları da katıldı Korona virüse karşı normalleşme adımları kapsamında bugünden itibaren çiftlerin nikahları az sayıda yakınlarının katılımıyla kıyılmaya başlandı.

15.06.2020 18:03 | Son Güncelleme: 15.06.2020 18:15

Fatih'te yeni normalle beraber nikahlar kıyılmaya başlandı

-Törene az sayıda yakınları da katıldı

İSTANBUL - Korona virüse karşı normalleşme adımları kapsamında bugünden itibaren çiftlerin nikahları az sayıda yakınlarının katılımıyla kıyılmaya başlandı. Fatih'te de evlenmek isteyen çiftler maske ve sosyal mesafeye dikkat ederek dünya evine girdi.

Yeni tip korona virüse(Covid-19) karşı normalleşme adımları çerçevesinde çiftlerin nikahları az sayıda yakınlarının katılımıyla kıyılmaya başlandı. Evlenmek isteyen çiftler nikah salonlarına koştu. Çiftler yeni normal kurallarıyla nikah salonlarına alındı. Fatih Belediyesi Ali Emiri Nikah Salonu'nda da evlenmek isteyenler ve yakınları maskesiz içeri alınmazken ilk girişlerinde de ateşleri ölçüldü. 280 kişilik salona ise sadece 20 kişinin alınmasına izin verildi. Çiftler ve yakınlarına sık sık içeride sosyal mesafeye uyulması yönünde uyarılar yapıldı. Ayrıca misafirlerin oturduğu koltuklar arasında mesafe bırakıldı. Takı töreninin ise dışarıda yapılmasına müsaade edildi. Dünya evine girmek isteyenler bir yandan evliliğin mutluluğunu yaşarken diğer yandan bütün yakınlarıyla bir arada olamamanın hüznünü yaşadı.

"Önemli olan zor zamanlarda bir şeyleri yapabilmek"

Gelemeyen yakınları için sosyal medyadan canlı yayın yaparak mutluluklarını ortak ettiklerini dile getiren Hilal Otyakmaz, "Heyecanlıyız. Çekimden geliyoruz buraya. Korona virüs sürecinde olduğu için artı bir heyecan oldu herhalde. Mutluyuz. Başta biraz üzüldük. Ama sosyal medya ile yakın çevremize canlı yayın yapacağımız için en azından bu şekilde mutluluğumuza ortak etmiş olalım dedik. Önemli olan zor zamanlarda bir şeyleri yapabilmek. Biz buna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kısıtlı imkanlara rağmen mutluyuz"

Önemli olanın pandemi sürecinde yakınlarına virüs bulaştırmamak olduğunu belirten Şuayip Aydın, "Kısıtlı imkanlara rağmen mutluyuz. En önemlisi salgının yakınlarımıza bulaşmasını önlemek. Ondan sonra da bizim sevincimiz geliyor. Onun içinde elimizden geleni yapıyoruz. Evlilik için net günümüz belli değildi ama belli bir aşamaya geldikten sonra pandemi ortaya çıktı. Sonra bir bekleyelim dedik. Baktık ki pandemi uzayacak, bizde beklemeyi bıraktık" diye konuştu.

Fatih'te yeni normalle beraber nikahlar kıyılmaya başlandı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip Haber
AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel uyardı uyardı: Vakalarda 10 günlük artış olursa yeni tedbirler almamız gerekebilir Haber
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel uyardı uyardı: Vakalarda 10 günlük artış olursa yeni tedbirler almamız...
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu Haber
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı Haber
Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı
Pompalı tüfekli cinayet anı saniye saniye kamerada! Haber
Pompalı tüfekli cinayet anı saniye saniye kamerada!
Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı Haber
Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Kolide havasızlıktan boğularak telef olan 4 piton, X-ray'de görüldü
Kolide havasızlıktan boğularak telef olan 4 piton, X-ray'de görüldü
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli 4 ilçe
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli 4 ilçe
Anneannesinin ölümüyle yıkılan Seray Kaya'dan yürek sızlatan paylaşım: Kalbim dayanmıyor
Anneannesinin ölümüyle yıkılan Seray Kaya'dan yürek sızlatan paylaşım: Kalbim dayanmıyor
Merkezi yönetim bütçesi geçen ayı 17,3 milyar TL açık verdi
Merkezi yönetim bütçesi geçen ayı 17,3 milyar TL açık verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel ve 250 sürekli işçi alımı yapacak
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel ve 250 sürekli işçi alımı yapacak
Kara bulutların sardığı Arnavutköy, gündüz vakti geceyi yaşadı
Kara bulutların sardığı Arnavutköy, gündüz vakti geceyi yaşadı
Antalya'nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı
Antalya'nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı
Casillas, İspanya Futbol Federasyonu başkanlığı adaylığından vazgeçti
Casillas, İspanya Futbol Federasyonu başkanlığı adaylığından vazgeçti
İstanbul Üniversitesi, Bingöl depreminin ön inceleme raporunu yayınladı
İstanbul Üniversitesi, Bingöl depreminin ön inceleme raporunu yayınladı
Kırşehir İl Emniyet Müdürü ve Akpınar İlçe Kaymakamı koronavirüse yakalandı
Kırşehir İl Emniyet Müdürü ve Akpınar İlçe Kaymakamı koronavirüse yakalandı
Club Brugge, Galatasaray'dan kiraladığı Diagne'nin sözleşmesini feshetti
Club Brugge, Galatasaray'dan kiraladığı Diagne'nin sözleşmesini feshetti
16 yıl önce 4 koyunla başladığı besicilikte şimdi 800 koyunu var
16 yıl önce 4 koyunla başladığı besicilikte şimdi 800 koyunu var
AK Parti'den oy oranlarını düşük gösteren anketlere tepki: Nereye gitti bu oylar?
AK Parti'den oy oranlarını düşük gösteren anketlere tepki: Nereye gitti bu oylar?
Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunulmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri serbest bırakıldı
Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunulmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri serbest bırakıldı
Son Dakika: Normalleşme kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde; lokanta, kafe ve kıraathaneler her gün denetlenecek
Son Dakika: Normalleşme kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde; lokanta, kafe ve kıraathaneler her gün denetlenecek
İstanbullular dikkat! Önümüzdeki üç saat boyunca gök gürültülü sağanak yağış geliyor
İstanbullular dikkat! Önümüzdeki üç saat boyunca gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Çinli vatandaş, salgını gizlediği gerekçesiyle ülkesine dava açtı
Çinli vatandaş, salgını gizlediği gerekçesiyle ülkesine dava açtı
Haftalık burç yorumları 15 - 21 Haziran: Bu hafta burçları neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 15 - 21 Haziran: Bu hafta burçları neler bekliyor?
Haftaya düşüşle başlayan gram altın 378,3 liradan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan gram altın 378,3 liradan işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Leyla Güven Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sıla Şener Şen Gülben Ergen Demet Akalın
Spor Falcao Ali Koç Fatih Terim Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Fatih'te yeni normalle beraber nikahlar kıyılmaya başlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 18:24:31. #1.14#
title