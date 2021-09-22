Fatih'te 'Yeditepe Huzur' denetimleri - Haberler
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Fatih'te "Yeditepe Huzur" denetimleri

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Fatih'te

FATİH'te "Yeditepe Huzur" denetimleri yapıldı.

FATİH, İSTANBUL (DHA) - FATİH'te "Yeditepe Huzur" denetimleri yapıldı. Denetimlere çok sayıda emniyet personeli katılırken, helikopterli ekipler de havadan destek verdi.

Fatih'te gerçekleşen "Yeditepe Huzur" denetimleri saat 19.00'da başladı. Denetimlere, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve Haber leşme Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Polis helikopteri havadan destek verirken, narkotik detektör köpeğiyle arama yapıldı. Denetimler kapsamında şüpheli araçlar durdurularak aranırken, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi. Denetimler, saat 21.00'a kadar sürdü.


Fatih'te Yeditepe Huzur denetimleri

Fatih'te Yeditepe Huzur denetimleri

Fatih'te Yeditepe Huzur denetimleri

Fatih'te Yeditepe Huzur denetimleri

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Haber: Fatih'te 'Yeditepe Huzur' denetimleri - Haberler
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