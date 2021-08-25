FATİH'TE "YEDİTEPE HUZUR" DENETİMİ
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FATİH'TE "YEDİTEPE HUZUR" DENETİMİ

FATİH'TE 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Soner HASIRCIOĞLU / FATİH'te "Yeditepe Huzur" denetimleri yapıldı.

Soner HASIRCIOĞLU/ FATİH'te "Yeditepe Huzur" denetimleri yapıldı. Denetimlere çok sayıda emniyet personeli katıldı.

Fatih'te gerçekleşen "Yeditepe Huzur" denetimleri saat 19.00'da başladı. Denetimlerde; Fatih İlçe Emniyet ekipleri, Bilgi teknolojileri ve haberleşme ekipleri, Asayiş ekipleri, Trafik Denetleme ekipleri, Narkotik ekipleri, Özel Harekat ekipleri ve helikopter destek ekiplerinin yanı sıra narkotik detektör köpeği de görev aldı.Denetimler kapsamında şüpheli araçlar durdurularak aranırken, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi. Asayiş denetimleri, saat 21.00'a kadar sürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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