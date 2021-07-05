FATİH'TE YATAK BAZASINA SAKLANMIŞ 11 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ
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FATİH'TE YATAK BAZASINA SAKLANMIŞ 11 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber İSTANBUL, DHA)FATİH'TE yasa dışı olarak kargo şirketi aracılığıyla Türkiye'ye uyuşturucu madde getirdiği belirlenen yabancı uyruklu şüphelinin evine baskın düzenlendi.

Haber İSTANBUL, DHA)

FATİH'TE yasa dışı olarak kargo şirketi aracılığıyla Türkiye'ye uyuşturucu madde getirdiği belirlenen yabancı uyruklu şüphelinin evine baskın düzenlendi. Baskında 11 kilogram eroin ve hassas terazi ele geçirilirken, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin evindeki yatak bazasında ele geçirilen uyuşturucular da kameraya yansıdı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatih'te yabancı ülkelere kargo taşımacılığı yapılan firmada çalışan kişi tarafından piyasaya uyuşturucu madde satışı yaptığı yönünde bilgiye ulaştı. Harekete geçen ekipler, Fatih bölgesinden yurt dışına kargo taşımacılığı yapan firmaları mercek altına alarak teknik ve fiziki olarak takip başlattı. Jandarma ekipleri, yurt dışına kargo taşımacılığı yapan bir firmada çalışan yabancı uyruklu T.S.'nin yasa dışı olarak kargo şirketi aracılığıyla Türkiye'ye uyuşturucu madde getirdiğini belirledi. Jandarma ekipleri, şüpheli T.S.'nin Fatih'teki ikamet adresine baskın düzenledi. Baskında 11 kilogram eroin ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli T.S. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

FATİH'TE YATAK BAZASINA SAKLANMIŞ 11 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ
FATİH'TE YATAK BAZASINA SAKLANMIŞ 11 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ
FATİH'TE YATAK BAZASINA SAKLANMIŞ 11 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ
FATİH'TE YATAK BAZASINA SAKLANMIŞ 11 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ
FATİH'TE YATAK BAZASINA SAKLANMIŞ 11 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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