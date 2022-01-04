Fatih'te yanlışlıkla tramvay yoluna giren otomobil raylarda mahsur kaldı - Haberler
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Fatih'te yanlışlıkla tramvay yoluna giren otomobil raylarda mahsur kaldı

Fatih'te yanlışlıkla tramvay yoluna giren otomobil raylarda mahsur kaldı
AA / Berk Özkan - Haberler | Güncel

Fatih'te yanlışlıkla tramvay yoluna giren otomobil, bir süre ilerledikten sonra rayların arasına sıkışınca çekici yardımıyla kurtarıldı.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Fatih'te yanlışlıkla tramvay yoluna giren otomobil, bir süre ilerledikten sonra rayların arasına sıkışınca çekici yardımıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Topkapı'da yolu karıştırdığı öne sürülen sürücü, ana yol yerine yanlışlıkla tramvay yoluna girdi.

Durumu fark etmeyen sürücü, bir süre tramvay yolunda seyretti.

Sürücü, Topkapı alt geçidindeki tramvay istasyonuna kadar ilerlerken, otomobil burada rayların arasına sıkışarak mahsur kaldı.

Durakta bekleyen yolcuların itfaiye ve polis ekiplerine haber vermesi üzerine otomobil sıkıştığı yerden çekici yardımıyla kurtarıldı.

Aracın tramvay yolunda ilerlemesi güvenlik kamerasına da yansıdı.

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AA / Berk Özkan - Son Dakika Haberleri

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